Noor Vidts : "Je me plais dans l’ombre de Nafi"

À dix-neuf points près, il y avait une deuxième Belge sur le podium de l’heptathlon. Noor Vidts a, en effet, échoué de très peu à la quatrième place (avec 6 571 points).

"Quand j’y pense, c’est dommage d’être aussi près", dit-elle d’ailleurs. Sauf qu’il ne s’agit absolument pas d’un échec. Bien au contraire. "Si on m’avait dit il y a deux jours que je passerais tout près d’une médaille, je ne l’aurais pas cru. Franchement, ce que j’ai réussi ici dépasse de loin tout ce que j’avais imaginé. J’ai battu une kyrielle de records personnels (cinq) et j’ai pulvérisé mon meilleur total de 300 points."

Sensation de la première journée qu’elle a bouclée en deuxième position, devant Nafi Thiam, la Vilvordoise de 25 ans avoue avoir pensé au podium au début du deuxième jour.

"J’ai toujours eu l’habitude de ne penser qu’à la prochaine épreuve, sans me projeter trop loin. Mais, ici, j’ai fini par mordre à l’hameçon. Finir si près, cela peut paraître dommage, mais, pour moi, c’est génial."

N’allez pas croire qu’elle ne croit pas en elle. C’est juste que la vice-championne d’Europe du pentathlon (derrière Thiam) devait toujours traîner avec elle une faiblesse rédhibitoire au javelot. "Mais, dans ce domaine-là aussi, j’ai progressé. En fait, ce que j’ai réussi à Tokyo constitue la récompense au boulot que nous avons effectué ces derniers temps avec mon coach."

"Nafi est une Super Madame"

Fernando Oliva, puisque c’est de lui dont il s’agit, estime que sa protégée dispose d’une marge de progression considérable. Il espère qu’elle sera encore plus forte dans trois ans à Paris. Elle préfère ne pas encore y penser. Elle veut savourer ce grand moment passé dans le sillage de Thiam. "Nafi est une Super Madame. Elle réussit des trucs incroyables."

La Namuroise, qui fêtera son 27e anniversaire le 19 de ce mois, prend toute la lumière.

"Cela ne me dérange pas du tout", assure Vidts. "Je me plais dans l’ombre de Nafi. Moins on parle de moi, mieux je me porte."

Pas de chance pour elle : avec ce qu’elle a réussi en 2021, on risque d’en parler un peu plus.

