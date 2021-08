Nouveau pont à Trooz pour créer un giratoire ?

Nous annoncions la bonne nouvelle ce mercredi : le pont de Prayon, situé sur la Grand-Route à Trooz, pourra finalement rouvrir, d’ici la fin du mois d’août selon les prévisions du Service public de Wallonie.

En effet, si initialement le bourgmestre de Trooz, Fabien Beltran, annonçait une réouverture possible endéans deux à trois ans seulement (une pile du pont est partie avec les inondations), il semble qu’un détail technique permette la réouverture partielle de celui-ci. Lequel ?

"Tout simplement, ce pont serait fait de deux parties attachées ensemble", explique le bourgmestre de Trooz. "Il y a une partie en amont et une partie en aval. Et c’est la partie en amont qui n’a plus de pilastre qui est fragilisée."

La solution apportée par le SPW serait donc de faire tomber cette partie fragile avant que le pont en amont ne tombe en emportant le pont en aval… "Il s’agirait de désolidariser les deux parties."

Une fois cette opération réalisée, le pont en aval pourrait dès lors être rouvert mais sur une seule bande de circulation, pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes. "Et on fonctionnerait alors avec des feux en alternance..." Sauf si une option avancée par la commune était acceptée par le Service public de Wallonie.

Rue de la Mabrerie

"Pour éviter la circulation en alternance", explique le bourgmestre, "une solution serait aussi d’installer un nouveau pont au niveau de la rue de la Marbrerie." Cette rue qui se termine actuellement en cul-de-sac, au niveau de la Vesdre et précisément en face de la rue Laurentpré… C’est ici qu’il y a environ un demi-siècle encore un pont se trouvait. Cette option permettrait donc de créer un petit giratoire sans doute profitable pour la fluidité d’un trafic compliqué.

In fine, il semble toutefois clair que, au niveau du pont de Prayon, le nouvel ouvrage ne devra plus être dépendant d’une pile mais prendrait la forme d’un pont-passerelle.

M.Be.