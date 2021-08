Pas de top 10 pour De Ketele

Tokyo. Premier Belge engagé sur l’anneau olympique, Kenny De Ketele s’est classé 13e de l’Omnium. Le Flandrien n’est pas parvenu à se hisser dans le top 10 de l’épreuve individuelle. D’abord 11e à l’issue du scratch où il avait pris 20 points, Kenny De Ketele a ensuite grappillé quelques places (4) grâce aux 28 points récoltés dans la course tempo. Malheureusement, alors qu’il était encore 10e après la course éliminatoire où il a pris 22 points, le Belge n’a pas pris un seul point dans l’ultime épreuve de la journée. Avec 70 points, le pistard belge - qui a mis tous ses espoirs de podium dans la Madison de samedi - termine loin des hommes de tête. Le Britannique Matthew Walls (153 points) décrochant la médaille d’or devant le Néo-Zélandais Campbell Stewart (129 points) et l’Italien Elia Viviani (124 points). A.Ma.