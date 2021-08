On nettoie aussi rue Spintay suite aux inondations

Le 30 juin dernier, la bourgmestre Muriel Targnion prenait un nouvel arrêté qui venait modifier celui du 8 mars afin de prolonger le délai pour réaliser les travaux de démolition et de sécurisation des maisons de la rue Spintay jusqu’au 31 décembre, avec une reprise au plus tard le 2 août.

Commencé le 24 mars puis suspendu dans l’attente de la délivrance du permis d’environnement, finalement délivré par le collège le 24 juin dernier, le chantier a donc repris ce lundi avec l’entrepreneur Eloy. Le travail de désamiantage des maisons concernées devrait commencer en fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine avec une société de sous-traitance.

"Mais avant on a un peu de travail de nettoyage : des déchets se sont amassés dans les maisons, charriés par la Vesdre", nous explique Benoît Barbason, gestionnaire de chantier. "On doit aussi préparer le chantier pour le désamiantage : mise à disposition d’électricité, eau…" Car la rue Spintay, située juste en bord de Vesdre, n’a pas été épargnée par les inondations de la mi-juillet. Si la boue ne pose pas de problème, les déchets doivent être évacués avant les démontages et démolitions des maisons.

Dépêchés par City Mall, des ingénieurs étaient également présents lundi sur chantier pour évaluer la stabilité des maisons suite à l’importante crue, afin d’éviter tout risque d’écroulement car des piétons continuent de circuler dans la rue côté pair, outre les ouvriers qui circuleront sur chantier. Les démolitions effectives des maisons concernées pourraient débuter en fin de semaine prochaine.

