Pourquoi les fournisseurs d’énergie fuient Bruxelles

Il y a quelques semaines, les fournisseurs d’énergie Mega et Octa + ont décidé de faire un pas de côté sur le marché bruxellois. Ces deux fournisseurs continueront à servir leurs clients existants, mais ils n’en accepteront pas de nouveaux.

Comment expliquer cette décision ? En réalité, ces deux départs confirment une tendance qui existe depuis un bon moment : les fournisseurs fuient le marché bruxellois. Cet exode inquiète d’ailleurs Brugel, le régulateur du marché bruxellois.

Selon Brugel, il ne reste que cinq fournisseurs actifs à Bruxelles, c’est-à-dire des fournisseurs qui continuent à recruter des nouveaux clients : Engie, Lampiris, Luminus, Énergie 2030 et Brusol. Mais parmi ces cinq fournisseurs, trois imposent des conditions particulières. Pour devenir client Brusol, il faut disposer de panneaux photovoltaïques à faire installer par le fournisseur. Quant à Énergie 2030, il demande au client d’acheter une part de coopérateur. Luminus, de son côté, ne commercialise son contrat (onéreux) que via l’enseigne Mediamarkt. Bref, il ne reste que Lampiris et Engie qui proposent des contrats sans conditions particulières à Bruxelles. En Wallonie et en Flandre, l’offre est nettement plus importante. Le manque de concurrence sur le marché bruxellois se fait d’ailleurs déjà ressentir au niveau des tarifs proposés. "Seules deux offres non conditionnelles, proposées par Engie, sont moins chères, et encore de quelques euros, que le tarif par défaut", nous explique Pascal Misselyn, coordinateur chez Brugel. Rappelons que le tarif par défaut est le contrat proposé aux clients qui n’ont pas choisi de fournisseur lors de la libéralisation du marché. A priori, le tarif par défaut n’est donc pas compétitif. Le fait qu’il n’y ait que deux contrats plus intéressants est donc inquiétant.

"Certains fournisseurs, comme Luminus, réservent leurs offres intéressantes pour la Flandre et la Wallonie, précise Pascal Misselyn. À Bruxelles, Luminus ne propose qu’un contrat peu attractif, vendu uniquement via Mediamarkt." Quant à Lampiris, ses tarifs ne sont pas particulièrement compétitifs à Bruxelles, mais c’est aussi le cas en Flandre et en Wallonie, selon Brugel.

"Un marché trop risqué"

Mais comment expliquer cette désaffection des fournisseurs pour le marché bruxellois ? Selon la Febeg, la fédération qui représente le secteur, de nombreux fournisseurs jugent le marché bruxellois "trop risqué" et "peu attractif". La Febeg estime que le "cadre régulatoire est inefficace, particulièrement en ce qui concerne la protection sociale". Ainsi, les fournisseurs regrettent de devoir obligatoirement passer devant le juge de paix si un client ne paie pas sa facture. Selon la Febeg, ces procédures sont longues et ne règlent rien sur le fond, puisque "le passif du client est considérablement alourdi en fin de procédure".

Pas la seule raison ?

Brugel, de son côté, estime que cette protection du client n’est pas forcément l’unique raison qui a poussé Mega et Octa + à refuser de nouveaux clients à Bruxelles. "En raison de la crise du Covid, les coupures de clients pour non-paiement de factures ont été interrompues durant 1 an et demi, explique Pascal Misselyn. À la suite de la reprise des coupures, en juin dernier, 2 300 clients se sont retrouvés sans fournisseur. Mega et Octa + ont probablement voulu éviter que ces clients potentiellement mauvais payeurs souscrivent un contrat chez eux."

Selon Brugel, l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité a aussi pu jouer un rôle important. "Certains fournisseurs pourraient avoir des difficultés pour s’approvisionner en gaz et en électricité sur les marchés de gros, avance Pascal Misselyn. En se retirant d’un marché, on atténue ce risque."

Mais quel est l’impact pour le consommateur de ce manque de concurrence sur le marché bruxellois ? Selon Pascal Misselyn, les clients pourraient économiser 50 à 100 euros, par an, sur leur contrat d’électricité si une véritable concurrence était présente. Pour le gaz, une économie de 100 à 200 euros serait possible.

Notons qu’Octa + et Mega, qui n’acceptent plus de nouveaux clients à Bruxelles, sont les deux fournisseurs qui offrent les meilleurs tarifs du mois de juillet. Précisons que les obligations, en termes de certificats verts, sont moins strictes à Bruxelles qu’en Flandre et en Wallonie. En tenant compte de ces obligations moins contraignantes à charge des fournisseurs, les tarifs restent plus intéressants à Bruxelles qu’en Wallonie et en Flandre. Mais en comparant les tarifs seuls (sans les certificats verts, donc), Bruxelles est plus chère, selon Brugel.

Contacté, le cabinet d’Alain Maron (Écolo), le ministre bruxellois de l’Énergie, répond qu’une étude réalisée par PWC "a illustré que les Bruxellois bénéficient d’offres compétitives". "Pour garantir que personne ne soit exclu de l’accès à l’énergie, droit essentiel, le ministre déposera au Parlement dans les prochains mois un projet d’ordonnance qui prévoit l’instauration du principe de fourniture garantie", ajoute son porte-parole.Laurent Lambrecht