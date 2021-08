Projet éolien recalé : Engie introduit un recours

Engie persiste dans son idée d’implanter deux éoliennes de 150 mètres de haut, de part et d’autre du chemin Gallet, à Rebecq, à proximité de l’autoroute A8. Après le refus de permis par les fonctionnaires délégué et technique, le producteur de gaz et d’électricité a décidé d’introduire un recours auprès du ministre de l’Aménagement du territoire Willy Borsus. Celui-ci a désormais 100 jours pour se prononcer.

C’est un nouveau rebondissement dans un dossier tumultueux. Au départ, Engie souhaitait ériger trois mâts de 180 mètres de haut dans la campagne rebecquoise. Mais, suite à la levée de boucliers de riverains et à l’avis défavorable de la majorité, la société avait revu sa copie en réduisant le nombre de mâts de trois à deux, et la hauteur de 180 à 150 mètres. Pas de quoi convaincre les opposants - plus de 900 lettres de réclamation sont parvenues aux administrations communales concernées durant l’enquête publique -, ni les autorités communales, qui ont émis un avis défavorable en avril dernier.

Les fonctionnaires délégué et technique de la Région wallonne ont imité la commune et ont refusé la demande de permis en juillet. Ils ont souligné le caractère lacunaire de l’étude des incidences environnementales sur plusieurs caractéristiques précises du site (présence d’espèces protégées, proximité d’exploitations agricoles…) ; l’impact paysager au vu des particularités du site ; et enfin le nombre limité de mâts, participant à la dispersion des parcs éoliens, à une gestion non parcimonieuse du potentiel éolien.

Convaincue du bien-fondé de son projet, Engie a introduit fin juillet un recours auprès du ministre Borsus. "Nous avons reçu un avis favorable du Département nature et forêt (DNF), ce qui n’est pas négligeable, on croit dans les forces de ce projet", glisse Olivier Desclée, porte-parole d’Engie.S.G.