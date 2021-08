Quand Refaelov tire les ficelles

conference league Elle n’était pas étincelante. Mais la victoire était avant tout nécessaire (et presque obligatoire). D’abord pour soigner leur retour, après deux ans d’absence, sur la scène européenne, celle qui a permis au club d’acquérir ses lettres de noblesse. Ensuite pour renouer avec le succès après une série de 13 matchs (amicaux compris) non victorieux. Soit une disette longue de 103 jours qui a débuté le 24 avril, date où le Sporting est venu à bout d’Ostende en amical avant d’entamer les Champions playoffs.

Delcroix déflore la marque

Tout n’a pas été parfait. Loin de là. Mais les hommes de Vincent Kompany ont, malgré le niveau médiocre de l’adversaire albanais, montré davantage que lors de leurs deux premières sorties contre l’Union et Eupen. Si les 20 premières minutes ont surtout permis aux quelques personnes présentes dans la modeste enceinte d’Elbasan d’admirer le paysage, Anderlecht a commencé par se montrer dangereux sur phases arrêtées. Et le fait que ce soit Lior Refaelov - dont l’excellente montée au Kehrweg a visiblement convaincu le coach - qui ait servi Hannes Delcroix sur corner pour l’ouverture du score ne relève en rien du hasard.

Pour sa première titularisation officielle sous ses nouvelles couleurs, le Soulier d’or a prouvé que sa présence équivaut à une sérieuse injection de qualité technique et de compréhension du jeu. De son côté, Delcroix tient une belle revanche après sa cruelle blessure au genou qui l’a écarté des terrains pendant plus de quatre mois.

Libéré, le RSCA a ensuite montré quelques beaux mouvements. Suffisamment pour supposer la présence de quelques bourgeons d’automatismes, dont la reconstruction reste la priorité de Kompany.

"Refa" piqué au vif

Reste que "Refa", piqué au vif ces dernières semaines, ne faisait que commencer son œuvre. L’Israélien a, d’abord, remis le couvert sur corner en déposant cette fois le cuir sur la tête de Wesley Hoedt. Avant d’ensuite s’offrir le troisième de la soirée sur un bel envoi en puissance depuis l’extérieur du grand rectangle. Deux passes décisives et un but : de quoi voir le maître de la soirée sortir sous les applaudissements des quelques présents.

Si la nouvelle recrue Joshua Zirkzee (qui a eu droit à 30 minutes de jeu) aurait rêvé de voir sa tentative filer au but à un quart d’heure de la fin, les Mauves n’ont ensuite plus jamais été inquiétés. Et ils ne le seront sûrement pas non plus jeudi prochain lorsque Laçi se rendra au Lotto Park dans le cadre d’un match retour qui prend des airs superflus.

Entre-temps, les troupes de Kompany engrangent de la confiance et espéreront continuer sur leur lancée dès ce dimanche lors de la réception de Seraing. Histoire de boucler une première victoire en championnat cette fois.

Louis Janssen