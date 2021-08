"Que les Belges soient fiers d’être belges"

C’est un roc ! C’est un pic ! C’est un cap ! Que dis-je, c’est un mur ! Vincent Vanasch a été le héros de la finale en stoppant 3 shoot-out sur 5. Govers, Simmonds et Whetton ont redécouvert la solidité du gardien des Reds sur la loterie des shoot-out.

Un remake de Bhubaneswar

Rien, absolument rien, ne peut perturber le meilleur gardien du monde. Quand l’arbitre a sifflé un retake sur le shoot-out de Whetton, il a vu arriver ses frères en délire qui sprintaient tous vers lui. "Vince the Prince" est resté de marbre. "Le shoot-out se gagne dans la tête", commence-t-il en exhibant un large sourire. "Je suis passé par tous les chemins. Des gens n’ont pas cru en moi à un moment de ma carrière. J’en suis ressorti plus fort. En plus, j’ai souvent joué des shoot-out dans ma carrière. L’expérience de la Coupe du monde a été précieuse."

Lors du Mondial en 2018, le shoot-out victorieux d’Arthur De Sloover avait été entaché d’une faute de pied. Vincent Vanasch avait dû se remobiliser en une fraction de seconde. Il avait poussé à la faute Hertzberger sur le shoot-out suivant pour envoyer ses Reds sur le toit du monde. À Tokyo, l’histoire a repassé les mêmes plats. Hertzberger avait laissé sa place à Whetton. "Je savais que j’avais touché son pied. Je vois la tête d’Arthur et des gars. Je leur dis de rester calme car je savais. J’ai vite fait le vide. J’étais calme. J’étais persuadé que ce n’était pas si grave. Il pouvait revenir. Je l’attendais. Il était passé par la droite. Je me doutais qu’il reviendrait par la gauche pour jouer sur la vitesse."

La deuxième est la bonne

Quand son stick a poussé la balle de l’Australien, il a vu pour la seconde fois une marée belge lui sauter dessus.

"Je me souviens que je vois Shane et Michel courir vers moi. Puis, toute l’équipe sprintait dans ma direction. Ils m’ont sauté dessus, écrasé. J’étouffais. Je pensais juste à reprendre de l’air."

Les projecteurs étaient braqués sur le champion de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne en club. Durant tout le tournoi, il n’a pas eu si souvent l’occasion de montrer la palette de ses talents. Son bloc défensif a limité au maximum ses interventions. Sur les buts qu’il prend, il n’est pas coupable pour l’immense majorité, si pas tous. En finale, c’était son moment.

"J’ai eu 2 ou 3 arrêts, mais Charter était plus en confiance vu les gros saves. Sur leur goal, ils ont eu de la chance vu la déviation d’un des nôtres. Nous sortons de 8 matchs où le groupe a toujours trouvé des réponses collectives aux problèmes posés par nos adversaires."

Avec sa médaille qui scintillait autour du cou, Vincent Vanasch savourait l’instant. Entre ses titres en club et en équipe nationale, il s’est forgé le plus beau palmarès du hockey belge. "J’aimerais surtout que les gens s’inspirent de notre solidarité et de notre force de caractère. Nous étions menés en quart et en demi. Nous avons toujours fait confiance dans notre système."

Amsterdam était une préparation

Il n’oublie pas que la presse avait été critique lors des championnats d’Europe où ils n’avaient pris qu’une médaille de bronze. "Avant les Jeux, j’avais dit que notre niveau hausserait de 15 à 20 % par rapport à Amsterdam. Nous l’avons prouvé. Nous avions annoncé que nous jouerions pour le titre. Nous l’avons fait. Derrière cette médaille, j’aimerais surtout que les Belges soient fiers d’être belges. L’été a été difficile. Entre le Covid et les inondations, les Belges ont souffert. J’espère que nous avons pu les faire rêver à travers notre histoire et notre parcours."

Le portier avait une pensée spéciale pour son épouse, son fils et toute sa famille. "Beaucoup de sacrifices se cachent derrière cette médaille. Je prends deux semaines de vacances par an, et encore je prends mes chaussures de running dans les bagages. Ma femme partage tous ces sacrifices. Elle m’avait demandé de lui faire plaisir en ramenant la médaille d’or. Ma maman me préparait toujours un repas plus light et différent de celui des autres. J’ai hâte de les revoir."

Et de revoir son fils qui réalisera un jour à quel point son papa est une source d’inspiration. "Je ne sais pas s’il jouera un jour au hockey. Il m’inspire. Avant chaque match, je regarde une photo de ma famille. Ils sont toujours là avec moi. Mon garçon saura un jour que son papa a été champion d’Europe, du monde et olympique."

Encore envie

Et peut-être double champion olympique ? Vincent Vanasch sera présent aux Jeux de Paris. "Oui, j’ai encore envie. La passion me guide. Moi, je ne vois pas juste des titres. Je vois l’aventure humaine. Je suis heureux sur le terrain. J’aime l’idée que je ne suis pas juste un bon gardien, mais que je laisserai une trace. J’aime trop le hockey pour arrêter maintenant", conclut le gardien de 33 ans qui n’a jamais eu peur lors de ses 8 matchs à Tokyo.

Th. V. à Tokyo