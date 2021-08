Frédéric Xhonneux : "Peu importent ses perfs, Nafi s’est bien battue !"

(Télé) spectateur attentif, depuis sa chambre d’hôtel en raison d’un test positif au Covid-19, Frédéric Xhonneux (consultant athlétisme de la RTBF) a apprécié, en connaisseur, les deux journées de l’heptathlon de Nafi. "Peu importent ses performances, elle s’est bien battue ! Et elle mérite amplement ce deuxième titre olympique. Car la pression sur ses épaules était énorme. Sa première journée fut un peu en deçà de ce dont je pense qu’elle est capable. Elle-même a forcément dû se rendre compte que ses résultats, épreuve après épreuve, n’étaient pas tout à fait à la hauteur de ce qu’elle espérait. Mais ce fut une vraie bagarre."

Avec une surprenante Néerlandaise, Anouk Vetter, en tête à l’issue de la journée initiale, mais qui a finalement craqué, courant derrière Nafi lors du 800 mètres final. "Je retiendrai la parfaite gestion par Nafi de ses émotions. Et elle n’en est que plus grande !" Nafi a, en effet, répondu présent en début de deuxième journée, à la longueur et, surtout, au javelot. Finir quand même par totaliser 6 791 points. G.B.