"On ne protège pas réellement le client"

Dettes. Christophe De Beukelaer, député CDH au Parlement bruxellois, suit particulièrement les matières énergétiques. Selon lui, la législation actuelle ne protège pas réellement le consommateur bruxellois. "Dans 90 % des cas, le juge de paix opte pour la coupure sans aucune solution pour le client, déclare-t-il. En outre, la procédure de recouvrement s’étale de 289 à 439 jours, en moyenne. Au cours de cette procédure, la dette des clients passe de 200 à 2 000 euros, en moyenne. Pour les fournisseurs, les factures impayées et les frais de procédure s’élèvent à 41 millions d’euros. Or ils répercutent ces frais sur la facture des autres clients." Selon Christophe De Beukelaer, l’ordonnance en préparation auprès du cabinet d’Alain Maron (Écolo), le ministre bruxellois de l’Énergie, ne va pas régler le problème d’attractivité du marché bruxellois. "Alain Maron propose de supprimer l’installation de limiteurs de puissance chez les clients qui ne paient pas leur facture, déclare-t-il. Tout le monde est d’accord à propos du fait qu’il s’agit d’une mesure coûteuse et inefficace. Le problème est qu’on remplace le limiteur par rien du tout. La concurrence va donc rester faible sur le marché bruxellois, au détriment du consommateur."