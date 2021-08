Remplacement

La chance de Pieter Devos

Tokyo. Comme on pouvait le pressentir, il y aura du changement au sein du trio belge au moment d’entamer l’épreuve qualificative par équipe. Perturbé par la perte d’un fer durant son échauffement mercredi, Delux van T&L, le hongre de Niels Bruynseels, est apparu fragilisé en piste et en est rapidement ressorti avec deux refus et une élimination. La suite de sa compétition était depuis entourée de nombreux points d’interrogation. Peter Weinberg, le chef d’équipe belge, pouvait-il encore lui faire confiance ? Dans ce nouveau format de compétition, avec trois cavaliers au lieu de quatre par équipe, il n’y a en effet plus de place pour l’incertitude, les résultats des trois cavaliers étant désormais pris en compte pour le classement de l’équipe, sans possibilité d’effacer le plus mauvais score, comme autrefois. Comme l’a annoncé la Fédération royale belge des sports équestres, Peter Weinberg a tranché. Les quatre chevaux belges ont passé avec succès la visite vétérinaire mais l’Allemand a décidé d’écarter Delux van T&L de l’équipe au profit de Claire Z, la monture de Pieter Devos. Ch.S.