"Sans médaille, nous serons déçues"

C’est le grand jour pour Lotte Kopecky et Jolien D’Hoore qui entrent en piste au vélodrome d’Izu à l’occasion de la Madison. Citées parmi les outsiders d’une discipline que les Belges maîtrisent bien, les deux pistardes sont ambitieuses. D’autant plus qu’elles ont beaucoup travaillé pour être au point ce vendredi.

"Nous sommes toutes les deux en forme, assure Jolien D’Hoore, déjà médaillée de bronze en Omnium aux Jeux de Rio. Nous avons tout fait pour que les erreurs tactiques que nous avons commises dans le passé ne se répètent pas."

Confiantes aussi bien dans leurs qualités physiques - "Nous avons l’avantage de sortir d’une saison complète : nous pouvons donc nous reposer sur une bonne endurance" - que techniques, les deux cyclistes ont clairement fait une priorité de cette Madison olympique.

"Nous avons un plan. Nous savons ce que nous devons faire mais il sera important de bien communiquer durant la course malgré tout, souligne une Lotte Kopecky en grande forme. Ça fait cinq ans que nous nous préparons pour cet événement. Maintenant, il est temps de récolter le fruit de notre travail."

Si la Gantoise et l’Anversoise se méfient de la concurrence - "Sept ou huit pays peuvent espérer monter sur le podium" -, elles le reconnaissent en chœur : "Nous serons déçues si nous n’accrochons pas une médaille."

Une dernière pour Jolien D’Hoore

Très attendues sur l’anneau extrêmement rapide du vélodrome d’Izu, les deux pistardes promettent de tout donner pendant les 30 km de course. Et ce, d’autant plus qu’il s’agirait pour elles de boucler en beauté des Jeux qui marqueront d’ores et déjà leur carrière.

Alors qu’un podium constituerait "un magnifique cadeau" d’adieu pour Jolien D’Hoore, qui raccrochera son vélo à la fin de la saison, Lotte Kopecky y verrait certainement un joli pied de nez à sa frustrante 4e place acquise lors de l’épreuve olympique sur route. Car, même si elle assure avoir "digéré" sa déception et avoir "rapidement tourné la page", l’Anversoise aura à cœur de prouver qu’elle vaut bien plus qu’une médaille en chocolat.

A. Ma.