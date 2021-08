"Vanasch a créé un sentiment de peur sur shoot-out"

1 "Une belle sérénité"

"C’était une finale. Nous n’avons pas vu le meilleur match des Red Lions, mais on a vu de la sérénité dans les rangs belges. Nous avons bien joué en première mi-temps. L’Australie a été meilleure en deuxième. Même quand les Australiens dominaient, je n’ai pas eu peur. La fin de match était stressante évidemment. Mais ils dégageaient une belle énergie. C’est comme si l’histoire était écrite et qu’il suffisait de la vivre."

2 "Shane, un père"

"Il a disputé son dernier match en tant qu’entraîneur principal. Je me souviens qu’en août 2015, j’avais discuté avec des joueurs au soir de l’Euro décevant à Londres (5e). J’ai beaucoup de respect pour Jeroen Delmee, mais j’avais dit que nous avions besoin de Shane McLeod. Il était la bonne personne. La Belgique avait appris beaucoup avec ses coachs précédents (Commens, Batch, Lammers et Delmee). Les joueurs étaient brillants. Il manquait une dimension. Shane est le seul qui a trouvé la manière humaine de mettre ce talent en avant. Sa touche est extraordinaire. Il est un manager. Un père. Un coach. Un confident."

3 "Vanasch est un génie"

"Du plus profond du cœur, j’aime Vinchou. Il est un gardien hors norme. Il est surtout un type profondément humain. Vinch a le palmarès le plus long en Belgique. Il le mérite amplement. Quand tu joues sur le terrain de son côté, tu as une dose de confiance en plus qui t’aide à bien jouer. Il a été solide lors de tellement de séances de shoot-out qu’il a créé un sentiment de peur chez l’adversaire. Whetton a obtenu un retake avec la video. On voyait qu’il avait peur de revenir face à Vincent. Quant à Vanasch, il était déterminé. Son regard ne laissait aucune place au doute."

4 "Les jeunes au top"

"Je n’ai pas l’impression qu’il y a eu une transition avec eux. Kina, Wegnez et De Sloover ont joué à un très haut niveau dès leur arrivée. Ils ont été intégrés dans un groupe mature, ce qui a accéléré le processus. Nous connaissons leurs qualités. Ils ne m’ont pas surpris. Ces gars sont champions du monde et d’Europe. Ils ont déjà l’habitude des titres. Ils ont confirmé leur statut."

5 "Le pc, tout un symbole"

"Durant le tournoi olympique, le pc d’Hendrickx a été très précieux. En finale, il n’est pas rentré. Il n’en a eu que trois. L’équipe a montré que si on ne marquait pas sur pc, on avait un plan B. Il y a toujours un joueur qui émerge dans le groupe. L’alchimie est telle que l’équipe réagit collectivement. Ce noyau renverse des montagnes en mettant son poids collectif en avant."