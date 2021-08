Wall Street

Dans le vert. La Bourse de New York rebondissait légèrement jeudi, au lendemain d’un repli, en attendant les chiffres officiels de l’emploi aux États-Unis vendredi. À 14 h 15 GMT, l’indice Dow Jones avançait de 0,43 % à 34 493,28 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 0,36 % à 14 834,18 points. Mercredi, le Dow Jones avait chuté de 0,92 %, le marché étant saisi d’inquiétudes sur la croissance de la demande avec le développement du variant Delta. Le Nasdaq avait grappillé 0,13 %. "Les marchés continuent d’osciller entre l’enthousiasme suscité par des bénéfices meilleurs que prévu et des données économiques plutôt positives, et les craintes suscitées par l’augmentation du nombre de cas de Covid, associées au spectre d’une moindre relance de la politique monétaire", indiquait Art Hogan de National Securities pour résumer le sentiment ambivalent des investisseurs cette semaine. (AFP)