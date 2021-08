Belfius affiche un résultat "record" au 1er semestre

"Nous allons être plus digitaux et plus humains", a souligné le CEO Marc Raisière lors de la présentation des résultats.

Le bancassureur Belfius a réalisé, au premier semestre 2021, un résultat avant provisionnement de 512 millions d’euros, en hausse de 22 % par rapport à la même période l’an dernier. C’est un chiffre "record", souligne le communiqué sur les résultats semestriels. Le bénéfice net atteint 406 millions d’euros avec une contribution de 116 millions de Belfius Insurance et de 290 millions de la banque.

"Ce sont des résultats très solides. Plus que jamais, nous sommes un bancassureur universel. Nous allons être de plus en plus digitaux et plus humains", a commenté le CEO Marc Raisière lors de la visioconférence. Et de "regarder le futur avec beaucoup de sérénité mais tout en restant prudent".

Revenus des commissions

Alors que les revenus nets des commissions sont en forte hausse (+ de 19 % à 360 millions d’euros sur un total des revenus de 1,232 milliard d’euros), Marc Raisière a aussi insisté sur la volonté "d’être de plus en plus présent dans la gestion d’actifs, d’être la banque des investisseurs".

Ce qui voudrait dire un intérêt persistant pour le rachat d’une institution active notamment dans le private banking ? Une question qui a fait sourire Marc Raisière, qui a rétorqué : "Je ne parlerai pas de Degroof Petercam ou d’Ethias", histoire de ne pas alimenter les rumeurs comme dans le passé. Il a donc répété une fois encore que la banque "regarde tout ce qui se présente sur le marché. Mais il faut que cela ait une certaine taille".

Il a aussi tenu à expliquer que cela n’empêchait pas Belfius de "continuer à jouer son rôle vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. La banque a 180 000 comptes sociaux". Tout comme elle veut continuer à être le partenaire privilégié des collectivités locales et des institutions publiques.

Autre chiffre : un montant record de 10,5 milliards d’euros de nouveaux financements à long terme a été octroyé à l’économie belge, une hausse de 14 %. En termes de crédits hypothécaires, Belfius dit avoir gagné une part de marché de 1 %.

Le télétravail, une "nouvelle norme"

Pour ce qui est du télétravail, il est devenu, selon Marc Raisière "une nouvelle norme". Le cadre qui sera mis en place pour l’intégrer prévoira un à deux jours minimum de présence au bureau. Les agences "sont restées ouvertes tout le temps (sur rendez-vous)", a-t-il insisté.

Pourrait-on revenir au système sans rendez-vous prochainement ? "C’est le client qui décide. On constate aujourd’hui que les clients sont satisfaits, voire très satisfaits, de la manière dont les agences fonctionnent. Dans un environnement de crise sanitaire, ils sont demandeurs ne pas se retrouver dans des files. Il y a une énorme utilisation des outils digitaux ainsi que du téléphone. On réfléchit comment gérer au mieux ce flux téléphonique", répond Marc Raisière.

Pour ce qui est des inondations, l’impact (qui se fera sentir dans les résultats au second semestre) est à ce stade évalué à 100 millions d’euros (avant réassurance) pour 5 000 clients ayant fait appel à Belfius Insurance.

Ariane van Caloen