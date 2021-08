Loverval Une montgolfière s’écrase avec quinze personnes à bord

Quand la quinzaine de passagers a embarqué à Cerfontaine jeudi soir pour un baptême de l’air en montgolfière, personne ne se doutait de ce qui allait se passer. De fait, impossible de se poser après une heure de vol : le vent emmène le ballon toujours plus loin. La nuit tombe et Charleroi approche, avec ses maisons mais aussi son aéroport, le conducteur prend alors la décision de se poser coûte que coûte au bois du Prince. " Le conducteur était un vrai pro, il nous a dit que ça allait secouer, nous a rassurés et a expliqué comment se tenir", témoigne un passager. La nacelle s’écrase au sol, le ballon reste accroché dans les arbres. Il n’y a eu aucun blessé. "Ça restera un bon souvenir, malgré la grosse frayeur." Les passagers sont d’ailleurs restés pour aider. JVK