Golf Manon De Roey recule à la 34e

Manon De Roey occupe la 34e place du tournoi de golf des JO à l’issue du 3e tour disputé vendredi sur le Country Club de Kasumigaseki, bouclé en 74 coups avec 6 bogeys et 3 birdies inscrits sur sa carte. La seule joueuse belge engagée aux JO a en effet rendu une troisième carte à 3 coups au-dessus du par. Après deux bogeys concédés sur les trous 3 et 4, Manon De Roey avait réussi deux birdies ensuite sur les deux trous suivants. Avec un total de 212 coups, Manon De Roey recule de 23 rangs et retombe à la 34e place. L’Anversoise, 29 ans, était remontée à la 11e place jeudi à l’issue d’un parcours bouclé en 67 coups. (Belga)