Bruxelles Collision entre un cycliste et une voiture sur le pont Sainctelette, deux blessés

Un cycliste et une voiture sont entrés en collision à la sortie du pont Sainctelette vendredi matin. Le cycliste aurait brûlé un feu rouge vers l’avenue du Port alors que la conductrice roulait en direction de Koekelberg, précise BX1. Une fenêtre de la voiture a été brisée et la roue avant du vélo a été disloquée. La conductrice et le cycliste ont été hospitalisés mais leurs jours ne sont pas en danger, selon la zone de police de Bruxelles. Pour rappel, le pont est toujours en travaux et le chantier devrait se prolonger jusqu’à fin 2023. Sur les réseaux sociaux, des internautes pointent la dangerosité des infrastructures en place. S.E.M.