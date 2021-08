Cyclisme Arctic Race : Kristoff leader

Martin Laas a remporté la 2e étape de l’Arctic Race of Norway (2. Pro), vendredi, entre Nordkjosbotn et Kilpisjärvi, en Finlande. Après 177,6 km de course, l’Estonien de Bora-Hansgrohe a devancé, à l’issue d’un sprint massif, le Norvégien Alexander Kristoff (équipe nationale de Norvège), lequel s’empare de la tête du général. L’étape a été marquée par l’échappée de cinq coureurs, dont quatre Belges : Oliver Naesen (AG2R Citroën), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Cédric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise) et Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces WB). (Belga)