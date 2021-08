États-Unis Des élus appellent Biden à fermer Guantanamo

Quelque 75 élus démocrates ont pressé Joe Biden de fermer la prison militaire de Guantanamo et de libérer ou juger les 39 derniers détenus, membres présumés d’Al Qaïda, dont " beaucoup sont âgés et de plus en plus faibles ". Dans une lettre ouverte, ils ont pris prétexte du 20e anniversaire des attentats du 11 Septembre pour adresser cette requête au Président, en invoquant le coût excessif de ce centre de détention controversé. " Selon des informations de presse, la prison coûte plus de 500 millions de dollars par an, soit un coût annuel exorbitant de 13 millions de dollars par prisonnier ", écrivent-ils. La prison de Guantanamo a été ouverte début 2002 pour détenir des complices présumés des auteurs des attentats.