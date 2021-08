Course à l’américaine Victime de deux chutes et coupable d’une erreur, le duo belge n’a pas répondu présent.

Alan Marchal Envoyé spécial à Tokyo

Le visage fermé de Jolien D’Hoore parle pour elle. Venue à Tokyo pour y décrocher un second podium olympique, la Gantoise repart finalement bredouille du vélodrome d’Izu. "Une déception" d’autant plus grande qu’elle participait là à sa dernière course sur piste.

"C’est extrêmement frustrant de terminer (une carrière) comme ça, souffle la médaillée de bronze de l’omnium carioca, en 2016. Ce n’était pas la course d’adieu espérée."

À la retraite à la fin de la saison, la pistarde (31 ans) ne sera donc pas parvenue à intégrer le top 3 d’une course à l’américaine dont elle avait fait sa priorité avec Lotte Kopecky. Deux chutes et trop d’approximations empêchant rapidement la paire belge, championne du monde de la spécialité en 2017, de se mêler à la course au titre.

"Pourtant, la course n’était pas terminée après la première chute, estime après coup l’Anversoise, incapable d’éviter la Néerlandaise Kirsten Wild. Je suis d’ailleurs très vite repartie car je savais qu’il nous restait encore pas mal de tours à effectuer. Il n’était pas question d’abandonner."

Une lenteur au moment du relais

Jamais vraiment dans le coup malgré toute sa bonne volonté, le duo D’Hoore-Kopecky - qui avait initialement prévu d’accélérer dans la seconde partie de l’épreuve - a finalement vu ses derniers espoirs de médaille s’envoler avant même de pouvoir passer à l’attaque. D’abord, en raison d’une pénalité de 20 points délivrée pour avoir concédé un tour sur les leaders britanniques, intouchables hier. Et, ensuite, à cause d’une erreur technique qui a provoqué la chute de Jolien D’Hoore.

"J’étais trop lente au moment du relais, reconnaît la Gantoise, brûlée à hauteur de la cuisse gauche. Ça n’aurait jamais dû arriver, mais c’est comme ça… Là, malgré quelques maux de tête, c’est surtout mentalement que je suis blessée."

Extrêmement déçues, les deux pistardes savent qu’elles sont passées à côté d’une occasion unique de décrocher une médaille olympique. Et pourtant, avec seulement deux points glanés au sprint, il est évident qu’elles ne pouvaient réclamer plus que leur 10e place finale.

"Nous avons vécu le pire scénario possible. Les chutes sont intervenues lorsque nous voulions entrer en action. Le timing était tout sauf bon", soupire une Jolien D’Hoore dont l’adieu à la piste restera empreint d’amertume. "J’ai tout fait pour être prête le moment venu, mais les circonstances ne m’ont pas été favorables. Clairement, je n’étais pas venue à Tokyo pour ça…"