Inondations 75 000 euros pour la pratique du sport

La Ville de Liège a débloqué une enveloppe de 75 000 euros, dans le cadre de son plan de relance, afin de favoriser le retour à une pratique régulière du sport après 18 mois compliqués pour les clubs en raison du Covid-19. Cette action, baptisée "ResSport" et coordonnée par Liège Sport, trouvera son apogée le 27 septembre, jour de la fête de la communauté française, l’objectif étant d’organiser à cette date un maximum d’activités, a-t-on indiqué vendredi à l’ASBL Liège Sport. Liège Sport a décidé de soutenir toute initiative émanant d’un des 300 clubs liégeois, lesquels représentent au total 86 disciplines différentes. L’ASBL estime que l’organisation par le club sera nettement plus profitable à la promotion et au développement de la discipline puisqu’elle touchera directement une population intéressée par l’activité en question.