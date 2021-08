Rémunérations Un quart des travailleurs belges estiment leur salaire incorrect

Si près de huit Belges sur dix se déclarent satisfaits de leur salaire, ils sont néanmoins un quart à le trouver incorrect. Ils ne le trouvent pas proportionnel à leurs prestations et aspirent à plus de transparence, selon une enquête menée pour le compte du prestataire de services RH Tempo Team en collaboration avec la KU Leuven. L’enquête a été menée au 4e trimestre 2020 auprès d’un échantillon de 2 506 travailleurs et 269 employeurs en Belgique. (Belga)