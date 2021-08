Musique Balthazar et dEUS seront à Crammerock et Leuven Air

Les groupes belges de rock Balthazar et dEUS ont été ajoutés vendredi à l’affiche du festival de musique Crammerock (Stekene, Flandre orientale) et à celle de l’événement estival Leuven Air (Brabant flamand). Les deux bands étaient censés être têtes d’affiche au Pukkelpop, annulé le mois dernier. Le vendredi 20 août, Balthazar se produira à Louvain, dEUS fera pareil le lendemain. Le festival Leuven Air est un programme proposé en alternative au Groot Verlof qui a normalement lieu tous les étés à Louvain. De début juillet à mi-août, des concerts ont lieu tous les jeudis, vendredis et samedis en soirée. Des concerts supplémentaires sont désormais ajoutés les 20 et 21 août.

Crammerock aura lieu les 3 et 4 septembre à Stekene, à la frontière avec les Pays-Bas. Le festival affiche déjà complet mais les organisateurs vont examiner dans les prochains jours s’ils peuvent gonfler le nombre de spectateurs admis. (Belga)