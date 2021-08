Pepinster Le poste "haute tension" opérationnel fin août

Les travaux de réparation consécutifs aux inondations de la mi-juillet suivent le planning, annonce le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension Elia group, dans un communiqué. Le poste à haute tension de Pepinster, qui a été le plus sévèrement touché par les débordements de la Vesdre, sera remis en service fin août. "Le coût des réparations devrait être en grande partie c ouvert par les assurances et le cadre régulatoire" , indique Elia. A.Q.