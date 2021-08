Comment les castors réaménagent le bois de Lauzelle

Reportage Sophie Devillers

En ce tout début de matinée estivale, le soleil fait des taches de lumière sur le tronc des arbres et on n’entend que les oiseaux et la rivière qui traverse le bois de Lauzelle. Dans une heure ou deux, joggeurs, enfants en classes vertes ou simples promeneurs auront du mal à se croiser dans les sentiers les plus étroits de cette forêt de 200 ha, propriété de l’UCLouvain. Le garde forestier Thibaut Thyrion profite d’un moment encore calme pour nous amener dans un lieu interdit aux visiteurs, qui garde les traces d’un habitant du bois difficilement visible mais dont la marque est partout, si on apprend à la repérer.

Ici, à la sortie du bois et tout au bout du ruisseau, le Blanc-Ry, qui traverse la forêt, plusieurs barrages faits de branchages se succèdent. Ces ouvrages d’ingénierie hydraulique n’ont pas été réalisés par Thibaut Thyrion ou son équipe mais par une famille de castors - une cellule familiale comporte 4 à 5 individus -, qui a investi ce bois en périphérie de Louvain-la-Neuve il y a une quinzaine d’années. "Le Blanc-Ry prend sa naissance dans le bois. La forêt est en fait une vallée, avec des vallées secondaires pourvues de résurgences de nappes, qui nourrissent tout le bois en sources. Vu ces petites vallées, avec ces zones humides qui se sont formées, on peut accueillir les castors, explique le garde forestier. Pour le castor, le premier objectif d’un tel barrage, c’est répondre au fait qu’il est un très mauvais marcheur. Il va faire de 30 à 100 ou 200 mètres pour aller chercher de la nourriture en dehors des cours d’eau. Pour se protéger des grands carnivores qui le chassent - le loup, le lynx, même s’il n’y en a pas ici - il s’aménage des cours d’eau de 80 cm de profondeur, parce qu’il peut ainsi se déplacer en sécurité et très vite : sa queue de 30 cm le propulse, et il va avoir bien plus de facilités à se balader de plan d’eau en plan d’eau."

Autrefois bien présent chez nous, le castor avait disparu de Wallonie au XIXe siècle. Les raisons ? Il était chassé, pour sa chair, le castoréum de ses glandes ainsi que sa fourrure, mais affiche aussi une faible reproduction : 2 à 4 jeunes une fois par an.

Les castors "néolouvanistes" proviennent, indirectement, d’une réintroduction illégale d’une centaine de castors par des activistes un peu partout en Wallonie, à la toute fin des années 1990. À cette époque, le castor était cependant déjà en train de recoloniser l’est de la Belgique, depuis l’Allemagne. Laisser faire une colonisation naturelle et progressive aurait pu paraître moins intrusif à certains acteurs, estime-t-on au Demna (Région wallonne). Quoi qu’il en soit, désormais, le castor prospère en Wallonie. Selon le dernier décompte du Département Nature et Forêts (2015), ils sont de 2500 à 3000.

"Une super zone nourricière"

Depuis la vallée de la Dyle et en particulier La Hulpe où ils avaient été relâchés, les castors ont remonté les rivières, pour trouver des "zones nourricières" et sont arrivés au bois de Lauzelle. "On a perdu énormément de zones nourricières en Belgique, de par la canalisation des rivières, remarque Thibaut Thyrion. Ici, c’est une super zone nourricière, et il n’y avait pas encore de castors, donc ils se sont installés."

Si le site où nous nous trouvons est bien fermé au public, ce n’est pas spécifiquement pour préserver le castor. "Le castor est une espèce protégée, qui arrive dans une zone protégée, où la gestion doit être douce. En effet, dans la gestion forestière de base, il y a des zones sensibles, souvent à cause des sols plus malléables, plus humides. Donc, ces zones-là, on va essayer de les protéger. En soi, le castor ne va pas vraiment nous déranger dans ces endroits. Mais il va les modifier passablement." La preuve la plus marquante de cet impact se trouve un peu plus loin en amont sur le cours d’eau et plus en profondeur dans le bois, dans un espace également fermé au public, vers lequel Thibaut Thyrion nous guide, en baissant la voix. "Il est possible que l’on en voie un…" En contrebas, on découvre, encadré par une végétation abondante, un large plan d’eau d’une dizaine de mètres de large dans lequel, étrangement, "poussent" des arbres". "Oh, je vois un castor…" Où ? Trop tard. "Il est déjà remonté !"

Les restes du repas

Le castor a réaménagé cet espace bien caché, depuis octobre 2020. Avant son arrivée, le "plan d’eau" faisait 80 cm de largeur. Un simple bras d’eau dérivé de l’étang traversait les lieux. Les arbres poussaient auparavant sur la terre ferme ; leur pied se trouve à présent immergé dans l’eau. "Avant, il y avait juste un filet d’eau, maintenant, - je suis déjà rentré dedans - il y a un 1,60 m de profondeur ! Il a vraiment recréé toute une zone humide, sur quelques mois de temps. Entre octobre et juin, la zone a complètement changé !", s’étonne encore Thibaut Thyrion.

En modifiant les zones grâce aux barrages, le but du castor est aussi d’augmenter la surface alluviale nourricière. "La surface alluviale, c’est là où se trouvent les alluvions, où tout va péricliter : sédiments, matière organique, minérale… Ce sont les zones les plus riches, souligne le garde forestier de l’UCLouvain. En augmentant l’eau avec ces barrages, il va augmenter la surface d’eau et donc augmenter la surface perméable à l’eau. Ainsi, il y aura beaucoup plus de zones qui seront humides autour, et les espèces alluviales, qui s’implantent dans ces zones-là et qui sont des espèces dont il a besoin comme le saule, l’aulne, le noisetier, vont se développer… Ce sont des espèces avec des écorces tendres et gorgées de sucre. Il aura alors toute cette végétation à manger, en plus de la végétation herbacée en été."

On voit d’ailleurs tout autour les "restes" de ces repas, comme ce hêtre massif d’une circonférence de 180 centimètres, où manque désormais une large bande d’écorce. "Il a mangé tout le pourtour, uniquement pour les sucres, commente Thibaut Thyrion. Les castors mangent uniquement les tissus qui apportent le sucre. Pour l’arbre, il n’y a que les tissus qui viennent des racines qui apportent de l’eau mais les sucres ne descendent plus et l’arbre va donc mourir en 8 ou 10 ans, le temps de s’épuiser. Mais le castor, lui, a eu ce qu’il voulait !"

Avantages et inconvénients

Un problème ? "Tout est relatif, ça nous embête, parce qu’un arbre, qui doit dans ce cas avoir 120 ans, qui meurt juste en un mois, c’est triste. En même temps, à nous de gérer pour qu’il ne les mange pas tous. Ici, on ne le voit pas, mais on a mis du répulsif, précise-t-il, indiquant un arbre indemne. C’est du répulsif à base de silice, c’est totalement naturel, mais le castor n’aime pas le goût. Au forestier à protéger les arbres qu’il choisit. Il y a toujours des proportions à garder… Malheureusement, cela prend du temps, et de l’argent aussi. Sur certains arbres, la perte peut donc être préjudiciable, mais ici, par exemple, cet arbre qui va mourir va créer toute une zone d’habitat naturel, pour les pics, pour les insectes… Avec le castor, on perd beaucoup de temps, mais on en gagne aussi. Donc, dans un premier temps, ça va être négatif sur l’environnement, parce qu’avoir autant d’eau sur cette zone-ci est un choc, mais dans le futur, on va avoir des zones qui seront beaucoup plus riches au niveau de la biodiversité." Un peu plus loin, dans une zone fourmillant de végétation à côté de l’étang et des sentiers ouverts au public, le castor a par exemple construit des petites buttes de terre avec son poitrail, afin de retenir l’eau et lui permettre de rejoindre sa hutte, qui doit être immergée. Cette humidité permet à la forêt de ne pas reconquérir cet endroit, et est favorable aussi aux amphibiens. "Si on avait dû faire cela nous-mêmes, cela aurait pris un temps fou. Et il aura déjà fallu avoir l’idée !"

Au rayon des désavantages, "ce n’est pas pour l’aspect production de bois que cela pose le plus problème, car la majorité des forestiers, en bord de cours d’eau, n’ont pas énormément de parcelles productives" ; l’autre aspect "vraiment préjudiciable pour le privé, c’est que la majorité des cours d’eau ont été aménagés. Des étangs - de pêche ou autres - ont aussi été créés. Le castor va recréer des zones naturelles humides. Et qu’il y ait des maisons juste à côté ou pas, il n’en a cure ! Dans les étangs, il va vouloir recréer une connectivité entre la rivière et l’étang, donc il va trouer des étangs. Il va recréer des zones pour lui naturelles, mais qui au niveau économique ou des privés, peuvent être très préjudiciables. Des maisons peuvent se retrouver inondées, parce que le castor a décidé de faire un barrage en amont ! Cela peut avoir de gros impacts, aussi parce que l’on a construit sur les zones humides ou inondables, parce qu’on a fait des étangs - parfois à raison." Il peut aussi créer des soucis de sécurisation de routes ou de ponts en bloquant les pertuis et causer des inondations.

Nouveaux ponts

Au bois de Lauzelle, "notre chance, c’est qu’on n’a pas d’habitations dans le bois, de par la topographie, et parce que c’est une réserve naturelle, explique-t-il dans le coassement des grenouilles. Nous voulons travailler avec le castor. C’est aussi l’objectif du bois, de pouvoir accueillir cette biodiversité. On sait qu’on a des pertes en bois, on sait aussi qu’on doit intervenir sur les chemins pour que le public puisse passer et le castor aussi."

En effet, pour le grand public, c’est sans doute l’impact entraîné par le castor le plus visible. Thibaut Thyrion et son équipe ont rehaussé (et refait) les trois ponts enjambant le Blanc-Ry et empruntés par le grand public pour se rendre à l’étang du même nom. Un sentier moelleux qui serpente dans la végétation et le long de l’eau, très fréquenté. Le plus long des ponts en bois (une vingtaine de mètres) surplombe non plus le ruisseau d’autrefois, mais ce qui ressemble désormais plutôt à une grande piscine naturelle, d’où émergent hautes herbes et arbres. Le résultat du barrage de castor, bien sûr, qui se trouve juste à côté. "J’ai voulu changer le pont car j’ai voulu laisser le barrage, explique le garde forestier, au son de l’eau qui cascade. Les castors ont commencé le barrage l’année passée, et donc on savait très bien que l’ancien pont allait disparaître (sous l’eau qui allait monter, NdlR). On a décidé de laisser cette zone devenir une zone humide, beaucoup grande qu’avant. Un barrage de castor retient la plus grosse partie de l’eau en amont, mais il y a toujours de l’eau qui passe car le castor veut qu’il y ait de l’eau avant et après son barrage. Si on le laissait faire, le castor referait d’ailleurs un barrage plus loin sur le cours d’eau, car il veut que le niveau d’eau entre son barrage et l’étang soit à peu près le même. De temps en temps, on l’empêche donc un petit peu ou on déplace le barrage, car il faut aussi tenir compte du public qui passe ici. […] Les gens adorent ce sentier. En temps qu’université, on a un intérêt aussi à ce que le public puisse entrer, dans un objectif d’éducation."

Ici, de tout près, on peut d’ailleurs constater que le barrage est "un vrai jeu de mikado", mais ultra-compact : il est formé des couches de branches - que le castor débite toujours à 1m-1,20 m - colmatées intentionnellement avec des végétaux et de la boue. Il arrive toutefois aux castors de Lauzelle de faire de la récup pour compléter leur œuvre : "Pour ce barrage, il a récupéré un bloc de l’ancien pont. Et j’avais placé un bâton dans l’eau pour mesurer sa hauteur. Il me l’a piqué pour l’ajouter !"