Confusion autour de l’avenue Van Overbeke

Lundi dernier, je faisais du vélo avec ma compagne, raconte Arne Smeets, porte-parole du collectif 1083/0. Nous avions nos filles sur le siège enfant à l’arrière du vélo et nous étions sur l’avenue Van Overbeke qui est depuis un an une rue cyclable. Nous roulions donc au milieu. Nous nous sommes fait agresser par une automobiliste qui nous hurlait de nous pousser sur le côté alors que nous étions dans notre droit. Ma fille de 4 ans a été choquée. Rien n’explique qu’on puisse parler comme cela aux gens."

Cette mésaventure, le cycliste ganshorenois la vit très souvent. Pour lui, le problème est lié à la rue cyclable adaptée à cet axe et au manque de communication autour de cet aménagement. "La commune crée du conflit entre automobilistes et cyclistes. Les voitures ne savent pas qu’ils sont sur une rue cyclable", explique Arne Smeets. Pour rappel, sur une rue cyclable les cyclistes sont prioritaires. Les autres véhicules doivent rester derrière les vélos.

L’avenue Van Overbeke est devenue une rue cyclable l’an dernier malgré les contre-indications du Gracq. Heroes for Zero a retracé l’historique de cette situation sur Tweeter jeudi dernier.

L’année dernière, l’avenue Van Overbeke vers la basilique possédait un marquage au sol qui délimitait une piste cyclable. sur la droite. Suite à l’arrivée du bus 13 dans l’avenue, la piste a disparu et l’avenue est devenue rue cyclable. "Elle ne répond pas du tout aux critères d’une rue cyclable. Elle est en pente et beaucoup trop utilisée par les autres voitures", précise Arne Smeets. Il y a un mois, des logos vélos ont été dessinés sur la chaussée, à droite. Ce qui induit en erreur. "Cela apporte encore plus de confusion", ajoute le porte-parole de 1083/0 (collectif qui lutte pour plus de sécurité routière, NdlR).

"Cette ligne de bus est une vraie plus-value pour les Ganshorenois, précise d’emblée Magali Cornelissen (MR), l’échevine de la Mobilité de Ganshoren. Pour faire passer le bus, la Stib a demandé plus d’espace sur l’avenue. Nous voulions réduire de 30 cm la berme centrale mais nous avons reçu une levée de boucliers des riverains. Pour conserver la présence des cyclistes, nous n’avons trouvé que la solution de la rue cyclable. Nous sommes conscients que l’avenue Van Overbeke n’est pas celle qui s’y prête le mieux. Nous avons demandé à la Stib de revoir les marquages."

La Stib va ajouter dès lundi neuf nouveaux logos centraux sur la chaussée.

"Ils s’ajoutent aux deux logos de 1,20 m à l’entrée et à la sortie ainsi qu’aux grands panneaux", précise Françoise Ledune, la porte-parole de la société de transports bruxelloise.J.Bo