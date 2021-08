Dani Alves, le joueur le plus titré

Coupe d’Espagne, Supercoupe, Copa América, Ligue des champions, Coupe d’Italie… Aucun trophée ne résiste à Dani Alves. À 38 ans, la superstar brésilienne en a remporté 41. Ce qui fait de lui le joueur le plus titré de l’histoire du football. Tant sur le continent américain avec son pays natal, que sur le Vieux Continent.

Après ses premiers pas dans de petits clubs du championnat brésilien, il prend la direction du FC Séville en 2002. Un an plus tard, il soulève son tout premier trophée. Celui de la Coupe du monde, sous les couleurs de la Seleção, avec les moins de 20 ans. À partir de 2006 tout va très vite s’enchaîner. Surtout les trophées. Après le FC Séville où il décroche quatre titres, c’est le cador espagnol qui le recrute. Aux côtés de Lionel Messi, le Brésilien va effectuer huit saisons. L’année 2009 va lui valoir notamment un sextuplé avec les Blaugranas.

Après avoir conquis la totalité des titres espagnols, et à plusieurs reprises, Dani est recruté par la Juventus en Italie. Nouveau pays, nouveaux trophées en vue. Deux de plus s’ajoutent à son palmarès. La liste commence à être longue mais la conquête du défenseur brésilien ne s’arrête pas là. En 2017, c’est vers le Paris Saint-Germain qu’il se tourne où il ajoute cinq coupes à son actif. Parmi elles, celle de la Ligue en 2018 où Dani Alves a remporté la 36e de sa carrière. Ce nombre lui permet d’être désigné comme le joueur le plus titré de l’histoire du football. Dépassant Ryan Giggs et Maxwell, tous deux bloqués à 35 titres. Actuellement, il culmine à 41 trophées, mais le dernier remonte à 3 ans. La finale olympique de ce samedi pourrait ajouter une 42e ligne à son palmarès déjà bien fourni.

Julien Lahou