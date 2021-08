Des problèmes sur le fuselage de certains Airbus de Qatar Airways

La compagnie a décidé de clouer au sol 13 de ses Airbus A350, dont elle ne prend plus livraison.

Que se passe-t-il avec certains avions de Qatar Airways ? La compagnie du Golfe a annoncé, ce jeudi, avoir reçu l’ordre du régulateur du Qatar de maintenir au sol 13 de ses Airbus A350 en raison " de la dégradation rapide des surfaces des fusela ges" . Avec un premier vol commercial réalisé en 2015, l’Airbus A350 est le dernier-né du constructeur européen sur le long-courrier. Jusqu’ici il n’avait pas été touché par les traditionnelles "maladies de jeunesse" qui n’avaient pas épargné son principal concurrent, le Boeing 787, surnommé le "Dreamliner".

Plus de livraison

Mais le vent est-il en train de tourner ? Qatar Airways, l’un des trois grands transporteurs aériens du Golfe, a, en tout cas, décidé de ne plus prendre livraison de cet appareil.

Les dirigeants de Qatar Airways précisent dans un communiqué qu’ils ont été obligés d’accélérer la remise en service de leurs plus vieux modèles, des Airbus A330, pour compenser l’arrêt de leurs 13 Airbus A350. En tout, la compagnie possède une cinquantaine d’exemplaires du dernier modèle d’Airbus sur le long-courrier.

Dans son communiqué, Qatar Airways explique "travailler avec le régulateur pour assurer le maintien de la sécurité de tous les passa gers" . Le directeur général de la compagnie, Akbar al-Baker, indique qu’il s’attend à ce qu’"Airbus traite ce sujet avec l’attention spécifique qu’il nécessite". "Qatar Airways n’acceptera rien d’autre qu’un avion qui continue à offrir à ses clients les standards de sécurité les plus élevés possible et la meilleure qualité de voyage qu’ils méritent", explique le patron.

Le transporteur attend d’Airbus que "soit établie la cause primaire et qu’elle soit corrigée de manière permanente afin que notre compagnie et notre organisme de réglementation soient pleinement satisfaits des conditions, avant de prendre livraison de tout autre appareil A350".

No comment chez Airbus

Le communiqué indique que la compagnie "coopère avec toutes les sociétés de leasing affectées par le maintien au sol des A350, qui ont commencé à inspecter leurs avions impactés", sans donner d’autres détails sur les parties concernées.

Pendant la pandémie de coronavirus, Qatar Airways s’était positionnée comme une compagnie leader dans le rapatriement de voyageurs bloqués, s’attirant des éloges du Royaume-Uni, de la France et d’autres pays dont les compagnies aériennes étaient paralysées. Plus de la moitié de sa flotte est composée d’appareils de taille moyenne, des Boeing 787 et des Airbus A350.

" Nous ne commentons pas les opérations de nos clients. En tant que constructeur aéronautique majeur , nous sommes toujours en discussion avec nos clients. Ces discussions restent confidentielles" , a indiqué, de son côté, Airbus.

R.Meu.