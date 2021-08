Devos a rassuré, les Belges peuvent rêver

Pas une barre au sol et seulement quatre petits points de pénalité de temps. L’équipe belge de jumping a réalisé la qualification parfaite qui lui a permis de terminer deuxième sans forcer.

"Tactiquement, tout s’est passé comme prévu", dit Jérôme Guéry. "Nous voulions être sans pression au niveau du timing mais ne commettre aucune erreur. Nous sentions tous que nous pouvions aller plus vite mais ce sera pour la finale."

Le niveau de difficulté va en effet augmenter et le chrono comptera.

"C’est ce qui fera peut-être la différence entre une médaille et une déception", poursuit le cavalier de Sart-Dames-Avelines. "On a tous réalisé de bons parcours en qualification sans prendre le moindre risque. Le fait de partir avant-derniers (NdlR : grâce à la deuxième place) nous permettra d’évaluer le parcours et nos adversaires et de nous adapter au besoin."

Nos cavaliers ont fait le plein de confiance. "J’ai même pu réaliser un parcours de travail", sourit Grégory Wathelet. "Samedi, je devrai peut-être sortir une grande prestation pour aller chercher la médaille. Mais je suis prêt, j’ai l’habitude de la pression du dernier cavalier."

Compteurs à zéro

Les compteurs sont remis à zéro en finale et les Belges devront devancer sept équipes pour monter sur le podium. La moindre erreur risque de se payer cash. "Le chemin vers le podium est bon mais tout peut arriver", dit Guéry. "On est venu avec l’objectif de prendre la médaille. On reste concentrés là-dessus et on fera de notre mieux."

La Suède était au-dessus du lot en qualifications mais cinq ou six nations peuvent se battre pour le podium. La fraîcheur des chevaux risque d’être déterminante.

"Je sentais que Nevados S était moins frais qu’au premier jour", affirme Wathelet. "Mais c’est le cas de beaucoup de chevaux, ce qui explique certaines réactions."

Claire Z, la jument de Pieter Devos, est l’exception. Le joker de luxe du Team Belgium a parfaitement rempli son rôle et pallié l’absence de Niels Bruynseels.

"J’avais énormément de pression que je viens de transformer en confiance", explique Devos après avoir réalisé le meilleur temps belge. "Ma jument a été impressionnante. J’ai cru en elle et elle me l’a bien rendu. Je vais aborder la finale en confiance. La semaine n’a pas été simple pour moi et j’étais déçu de ce rôle de réserviste. J’ai toutefois pu tourner le bouton et rester concentré pour aider en cas de besoin."

Niels Bruynseels a pris la décision en concertation avec l’équipe de céder sa place. Après sa mésaventure avec Delux van T&L dans le concours individuel, il a préféré faire un pas de côté mais reste à la disposition de l’équipe en cas de pépin avant la finale.

R. V.P.