George Lucas prend la route des étoiles

Dans le Nouvel Hollywood des années 1970, il n’y a pas que des jeunes réalisateurs qui veulent secouer le cocotier. Il y a aussi des responsables de studios qui sont un trait d’union avec le passé et dotés d’un sens du cinéma spectacle allié à la réalité commerciale de l’industrie.

Richard D. Zanuck, fils du légendaire producteur Darryl F. Zanuck, a donné sa chance à Steven Spielberg avec Les Dents de la mer, carton de l’été 1975. À peu près au même moment, à la 20th Century Fox, Alan Ladd Jr., fils d’un acteur star des années 40, est le seul à accueillir d’une oreille favorable le projet fou de George Lucas.

De sept ans le cadet de Francis Coppola, Lucas sort de l’écurie American Zoetrope, le studio indépendant de Francis Ford Coppola. Zoetrope a produit le premier film de Lucas, THX 1138 (1971), une dystopie orwellienne.

Loué par la critique, le film est un échec. Lucas en tire deux leçons : garder le contrôle de ses films et viser le grand public. La première étape passe par American Graffiti, film au budget modeste, sans réel enjeu dramatique, dans lequel des ados draguent les filles au volant de leur voiture en écoutant du rock.

Avec sa bande-son de hits rock et ses roadsters customisés, le film dépeint l’Amérique innocente du début des années 1960, avant l’assassinat de Kennedy et la guerre du Vietnam. Des "jours heureux" , comme la série qui en sera tirée… Sorti en août 1973, American Graffiti rapporte 55 millions de dollars pour un budget de 1,27 million.

Un James Bond dans l’espace

Devenu un money maker, Lucas veut toucher les gosses après avoir séduit les ados. Il fait le tour des studios avec le scénario de La Guerre des étoiles, qu’il présente tantôt comme un James Bond croisé avec 2001, l’Odyssée de l’espace, tantôt comme un Disney dans les étoiles.

Coppola ne comprend pas que Lucas se détourne de l’ambitieux projet d’Apocalypse Now, qui lui était destiné, pour ce space opera infantile.

Seul Alan Ladd Jr, de la Fox, est enthousiaste à la lecture du scénario. Lucas a sous-évalué volontairement son budget. Il rabote son salaire mais conserve les droits sur une suite éventuelle (chose rare alors) et sur les produits dérivés, qui n’intéressent personne. Sa nouvelle société, Star Wars Corporation, obtiendra 40 % des recettes.

Le tournage est laborieux. Personne ne comprend "les g amineries" de Lucas. Dans une lettre à une amie, Alec Guinness ironise sur "les dialogues pourris écrits sur des bouts de papiers roses". Harrison Ford n’en pense pas moins : "George, on peut écrire cette merde, mais on ne peut pas la dire !" lance-t-il au réalisateur. Le budget enfle à 10 millions de dollars (44,2 millions de 2021).

Comme un Disney, le film aurait dû sortir à la Noël 1976. Lucas obtient qu’il soit reporté à l’été 1977. Officiellement, les effets spéciaux ne sont pas terminés. Lucas pense-t-il aussi aux Dents de la mer (1975) de son ami Steven Spielberg, tout récent carton estival ?

"Excitant, bruyant et chaleureux"

Parmi ceux qui découvrent le film en avant-première, Spielberg est le seul à prédire un hit à Lucas, "à hauteur de 35 millions". Le film sort le 25 mai 1977 aux États-Unis.

Assis le premier soir dans un restaurant en face du Chinese Theatre de Los Angeles, Lucas aperçoit une file qui fait le tour du pâté de maisons. Comme Les Dents de la mer, son film a suscité l’attente avant même sa sortie. L’event picture (le film événement) est né.

En trois mois, La Guerre des étoiles engrange 100 millions de dollars (444 millions en 2021), montant qui frôle les 200 millions en novembre. Plus rentable encore que Les Dents de la mer. Mieux que Le Parrain de Francis Ford Coppola. La Guerre des étoiles devient un phénomène de société. La vente des seules figurines du film rapporte 100 millions de dollars dès 1977. Lucas a pris sa revanche. Il devient riche, acquiert son indépendance et ne redescendra pas du firmament commercial avant vingt ans.

La Guerre des étoiles redessine Hollywood et les blockbusters pour longtemps. Lucas impose une narration linéaire, simple, faite de succession d’images spectaculaires plutôt que de progression dramatique. "Donnez-moi des plans, pas des scènes", intime-t-il à ses collaborateurs. Il privilégie l’action et le rythme. En découvrant le résultat, Alec Guinness concède : "C’est un film assez stupéfiant en tant que spectacle, et brillant techniquement. Excitant, très bruyant et chaleureux." Le vieil acteur résume parfaitement les normes des blockbusters à venir - dont les productions Lucas-Spielberg qui vont saturer les années 1980.

La relation incestueuse entre film et produits dérivés (les seconds naissent du premier mais le précèdent pour bâtir sa notoriété) commence. De même que la confusion entre succès et qualité (le box-office devient un critère de légitimité).

Comme l’a résumé Paul Schrader, scénariste de Taxi Driver : "La Guerre des étoiles a bouffé l’âme et le cœur d’Hollywood. On lui doit la vague des bandes dessinées à gros budget, et la mentalité qui va avec." Le premier super-héros va bientôt prendre son envol sur les écrans.

Alain Lorfèvre