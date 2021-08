"J’aurais pu ne plus jamais revoir la Division 1"

Entretien François Garitte

Le 29 mai 2016, Guillaume François quittait la D1 belge sur une énorme désillusion, avec Charleroi, en finale des playoffs face à Genk (défaite 5-1). Cinq ans plus tard, et après une découverte de la D1 amateurs avec le Beerschot suivi d’un passage à Virton, l’Ardennais de 31 ans a retrouvé cette saison le plus haut niveau belge avec l’Union, dans la peau d’un titulaire. Avant le duel face à ses anciennes couleurs anversoises, le sympathique flanc droit s’est posé pour revenir sur le bon début de championnat de son équipe.

Quel sentiment cela vous procure-t-il d’être de retour en D1A, cinq ans plus tard ?

Beaucoup de bonheur et de plaisir. Je savais, en faisant le choix de redescendre en D1 amateurs avec le Beerschot, qu’il y avait la possibilité de ne plus jamais revoir la D1. Mon objectif était de rejouer au plus haut niveau mais ce n’était pas certain. Avec le Beerschot, nous sommes passés tout près de monter (NdlR : finale de D1B perdue de justesse face au Cercle Bruges en 2018). Puis, j’ai retenté ma chance avec Virton où cela ne s’est pas très bien terminé. En arrivant à l’Union, j’avais une troisième chance de monter et cela a été la bonne (sourire).

Dans quel état d’esprit avez-vous personnellement attaqué cette saison en D1A ?

J’avais terminé le championnat dans l’équipe et je savais que si je réalisais une bonne préparation, j’avais la priorité pour commencer la saison en D1A dans le onze de base. Physiquement, j’ai profité de l’entre-saison pour tout remettre en équilibre et je me sens super bien. J’ai donc entamé la saison de manière sereine et en confiance même si je sais que je dois bien faire les choses vu la concurrence.

Ne ressentez-vous pas une pression de devoir bien prester vu que vous n’êtes lié à l’Union que jusqu’en fin de saison (+ 1 saison en option) ?

Ce n’est plus rare de recevoir des contrats à court terme, encore plus une fois que le joueur a passé la barre des 30 ans. Je sais que les choses peuvent aller très vite, dans les deux sens. Mais je fais abstraction de tout cela une fois que je suis sur le terrain.

Comment expliquez-vous le si bon début de saison de l’Union ?

Nous voulions directement prouver que nous avions le niveau pour la D1. Nos performances, avec des joueurs tous issus de la D1B, prouvent qu’en formant un bon groupe et en se basant sur nos automatismes, nous pouvons réaliser de belles choses. Le niveau est différent entre les deux divisions mais avec un groupe bien solide, nous pouvons combler la différence.

Avez-vous tout de même été surpris de battre Anderlecht et de tenir tête à Bruges durant 85 0minutes ?

Je savais que si nous appliquions les choses comme c’était prévu, tout se passerait bien. Par contre, j’ai été surpris par la façon avec laquelle les gars ont joué lors des deux matchs. Il n’y avait aucune peur, simplement de la confiance, comme à l’entraînement ou lors de nos sorties en D1B. Quand on voit comment nous avons réussi nos sorties de balle contre Bruges… Je savais que la base était bonne mais la grande inconnue était de savoir si nous allions oser continuer à jouer notre jeu.