La Journée

L’Open VLD veut redonner son lustre au Comité de concertation

Le président de l’Open VLD, Egbert Lachaert, veut donner plus de poids au Comité de concertation. "Si les Régions ne trouvent pas d’accord sur un dossier, le fédéral doit pouvoir trancher", estime-t-il. "Le niveau fédéral doit être renforcé. Sinon la Belgique s’écroulera", juge encore le libéral flamand. "Je veux donner plus de pouvoir au Comité de concertation. Il doit devenir l’arbitre. Si les Régions ne trouvent pas d’accord sur un dossier, le fédéral doit pouvoir trancher. Le Comité de concertation est l’instrument idéal pour cela." Le Comité de concertation réunit des ministres fédéraux, régionaux et communautaires. Il a été prévu pour prévenir ou résoudre des conflits d’intérêts ou de compétence entre les entités fédérées et le fédéral.

L’Absym au Conseil d’État

L’Association belge des syndicats médicaux (Absym) a introduit un recours au Conseil d’État contre l’enregistrement des données de vaccination. Le recours vise l’arrêté royal du 24 décembre 2020 qui organise l’enregistrement des données de vaccination contre le Covid-19 dans Vaccinet. "La numérisation ne nous gêne pas, mais nous voulons que le patient sache où ses données vont aller et comment elles vont être utilisées, et nous voudrions qu’il bénéficie au minimum d’un droit d’opposition au transfert de ces données", résume le président de l’Absym, Philippe Devos.

L’armée inquiète des services d’urgence

Le "numéro deux" de l’armée, le lieutenant-général Marc Thys, pointe du doigt "l’érosion" des services d’urgence comme l’une des causes qui ont compliqué l’action des services de secours après les inondations. "C’est comme ramer avec les rames que vous avez et ces rames sont devenues très courtes", dit-il. Pour lui, la

préoccupation la plus urgente aujourd’hui est la coordination de la distribution alimentaire. Dans les semaines à venir, ce sera de fournir un abri à toute personne sans toit pour l’automne, a-t-il ajouté.