Le SPW ne veut plus de pont avec des piles dans l’eau

À Trooz, suite aux inondations des 14 et 15 juillet derniers, la situation en matière de mobilité est, c’est peu de l’écrire, catastrophique. Dans cette entité qui longe la Vesdre, en effet, de nombreux ponts franchissent la rivière et permettent aux habitants de rejoindre des quartiers entiers… la cité de la Fenderie, La Brouck, Prayon. Des ouvrages qui ont particulièrement souffert lors des dernières crues. Aujourd’hui encore plusieurs de ces ponts sont totalement ou en partie impraticables… Et sont donc en cours "d’analyse" au sein du Service public de Wallonie. Celui de Prayon sur la Grand’Route à Trooz devrait d’ailleurs être remplacé, une pile du pont ayant été emportée par les eaux. La question de la reconstruction se pose dès lors…

Le bourgmestre de Trooz nous le confiait d’ailleurs, "si on doit reconstruire ce pont à l’ancienne, cela prendra plusieurs années… tandis que celui de La Brouck, sans pile dans l’eau et qui s’est simplement déplacé, a pu être remis en service assez vite". Plus de pile dans l’eau pour les ponts… la clé de la réussite ?

Et parfois moins cher…

Le constat semble clair en effet au lendemain des inondations et, au Service public de Wallonie, il y a déjà quelques années qu’on fait ce constat… raison pour laquelle la politique relative à ces ouvrages est en pleine évolution. Désormais, au SPW, on privilégiera bien les ponts sans pile, question de résistance aux crues… et parfois question de coût.

"Ce que nous reconstruisons actuellement au SPW, ce sera sans pile en Meuse", confirme Sarah Pierre, responsable communication au SPW Infrastructures et Mobilité. "D’ailleurs, nous conseillons aussi cela aux communes que nous assistons techniquement même si nous ne pouvons toutefois pas leur imposer." À Prayon (Trooz), dès lors, le nouveau pont prendrait, à terme, des allures de passerelle, comme à La Brouck, car ce qui est vrai pour la Meuse vaut aussi pour l’Ourthe, la Vesdre, l’Amblève et la Hoëgne. Restera alors la délicate question de l’intégration dans le paysage et des nuisances, des vibrations…

Meilleur exemple de cette évolution des techniques liées au pont : celui de Tilff. L’ancien, "fraîchement" démonté début juillet, aurait été totalement immergé avec les crues. Le nouveau n’a, quant à lui, pas été impacté.

106 ouvrages sur 459 en cours d’analyse

Lors des violentes crues qui ont sévi sur la Vesdre, l’Ourthe, l’Amblève, la Hoëgne et la Meuse (principalement), de nombreux ouvrages d’art - c’est-à-dire des ponts ou des berges - ont été impactés, fragilisés pour certains, déplacés pour d’autres, voire totalement emportés par les flots. Au SPW, depuis les premiers jours de la décrue, un travail d’analyse minutieux s’est donc mis en place sur les… 459 ouvrages touchés par les inondations. Trois semaines après la catastrophe, le bilan n’est pas "mauvais", nous confirme-t-on, puisque 353 ouvrages sont désormais ouverts. Quid des 106 autres ? Les situations diffèrent et, fort heureusement, tous ne nécessitent pas de lourds travaux (voire de remplacement). En détail, on compte aujourd’hui 22 ponts ouverts mais pour lesquels des investigations complémentaires doivent être réalisées, 20 qui sont ouverts mais avec une circulation encore limitée, 8 qui sont actuellement fermés et en attente d’une nouvelle inspection, 34 qui sont fermés et en attente de travaux et enfin 22 ouvrages qui sont tout simplement en attente d’une analyse.

