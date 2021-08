Les agences d’ING ouvertes sur rendez-vous

Au même moment que Belfius, ING Belgique a publié ce vendredi ses résultats semestriels. Son bénéfice avant impôts est de "près de 350 millions d’euros", selon les termes du communiqué.

Nombre de clients

Le CEO Peter Adams s’est dit "très satisfait", de ce résultat "significativement meilleur" que celui de la même période de l’année dernière. Un chiffre qui est toutefois inférieur à celui de Belfius (lire ci-contre). Comment l’expliquer ? Pour le CFO Hans De Munck, une comparaison n’est pas forcément pertinente puisque ING Belgique n’a que des revenus bancaires alors que Belfius et KBC sont également actifs dans l’assurance. "Nous sommes très contents des chiffres", a-t-il insisté, sans donner de chiffres sur l’évolution du nombre de clients. "On regarde l’évolution du nombre de clients primaires, ceux avec lesquels la banque entretient une vraie relation qui ne se limite pas à un compte courant. Dans ce créneau, la croissance est normal e", nous a précisé le CFO.

En place depuis sept mois, le CEO Peter Adams, se dit aussi "très fier du chemin parcouru en termes de digitalisation. Notre ambition se résume en deux mots : essentiel et simplicité. On peut gagner des parts de marché si on est capable de simplifier la banque. Maintenant que l’investissement de la plateforme est derrière nous, on peut se consacrer aux clients", nous a-t-il encore dit. En chiffres, cela se traduit par près de 300 millions de sessions de visiteurs (+38 %) dans l’application ING Banking.

Quant au système d’ouverture des agences uniquement sur rendez-vous, il devrait encore perdurer. "Compte tenu de la situation actuelle de la pandémie, nous continuerons à travailler dans nos agences sur rendez-vous après l’été. Nous évaluerons cette façon de travailler en fonction de l’évolution de la situation", souligne le CEO.

En décembre dernier, la banque avait annoncé son projet de fermer 62 agences. Au 30 juin 2021, ING Belgique comptait 448 agences.AvC