Les bons souvenirs d’Olivier Doll

Entretien Louis Janssen

D1A Elle aura forcément une saveur particulière pour lui. S’il a raccroché en 2010 après six ans à Lokeren (à l’âge de 37 ans), le duel entre le Sporting et les Métallos opposera ses deux premières amours. Alors qu’il fournit un coup de main dans sa région après les terribles inondations qui ont frappé notre pays ("nous n’avons pas été touchés, mais nous aidons"), Olivier Doll a accepté de revivre son parcours qui l’aura vu passer des terrains en cendrée du centre de formation de Seraing à un match inoubliable face à la Lazio en Ligue des champions.

Olivier, comment vivez-vous le retour des Sérésiens au sein de l’élite ?

C’est excellent pour ce club qui a rapidement gravi les échelons lors des deux-trois dernières années, vu certains soucis administratifs. Les Métallos n’ont volé leur montée à personne. Lors de la double confrontation face à Waasland-Beveren, l’équipe a montré qu’elle avait des qualités. Ils ont depuis perdu Georges Mikautadze (22 buts l’an dernier). La campagne ne sera pas facile. Si la rencontre à Courtrai a été compliquée, les Métallos ont pressé très haut à Malines et n’ont pas joué la peur au ventre. Il faudra prouver chaque semaine dans cette opération maintien.

Vous les pensez capables de survivre justement ?

Il faudra voir le noyau définitif qui sera à la disposition de Jordi Condom. À mon avis, il veut encore l’un ou l’autre élément pour amener de la concurrence dans son équipe. Son banc n’est pas encore aussi profond que celui d’autres clubs.

Vous avez fait vos débuts très jeune au Pairay (à 16 ans). Vous avez commencé en D2, connu la montée en 1993 et ensuite vécu une très belle saison en D1 sous Georges Heylens. La montée reste-elle votre plus beau souvenir ?

J’étais au club de mes 12 à 21 ans. D’abord dans l’école de jeunes dirigée d’une main de maître par Francis Nicolay, dans des conditions peu optimales, sur des terrains en cendrée… Dans ce contexte, la montée a été très importante, mais je retiens surtout cette fameuse saison en D1 car nous finissons à la troisième place (en 1993-1994). Personne ne nous attendait là. Nous avions un mix d’expérience et de jeunesse. Nous avons vécu de très grands moments cette année-là avec Georges Heylens.

Ensuite, vous prenez la direction du Parc Astrid.

Effectivement, il y a ce transfert à Anderlecht, où tout est différent. Au début, on s’y sent tout petit. Il a fallu que je prenne mes marques dans un noyau avec des joueurs chevronnés, des internationaux et beaucoup de qualités (Marc Degryse, Danny Boffin, Johan Walem, Par Zetterberg…). J’ai dû m’habituer à une pression différente.

Les Mauves connaissent un début de saison difficile. Vous faisiez partie de l’équipe d’Arie Haan qui, après quatre journées, se retrouvait dernière au classement (en 1998-1999). Comment l’aviez-vous vécu ?

Ce n’était évidemment pas facile. Nous n’étions pas à notre place et il y avait de gros soucis. Que ce soit au niveau du staff ou des joueurs… Le club était en crise. C’était des moments difficiles et cela a duré quelques semaines. Ensuite, il y a eu ce renouveau malgré tout, sous l’impulsion de Jean Dockx et de Frankie Vercauteren.

Qui ont complètement changé la fortune de l’équipe à ce moment-là.

C’est peut-être un des meilleurs jeux proposés par Anderlecht, durant ces quelques mois. Nous éprouvions énormément de respect envers eux. Jean Dockx était la force tranquille. Il avait une certaine manière de présenter les choses. Je ne sais plus contre quel adversaire c’était exactement, mais je me rappelle avoir éprouvé beaucoup de mal à contenir mon adversaire direct lors d’une rencontre. Il m’a alors dit : "Leur a ttaquant a été vraiment bon aujourd’hui, il bouge bien." Voilà comment il m’a fait comprendre que ma prestation n’avait pas été suffisante, à sa façon (r ires) . L’anecdote, que j’ai toujours retenue, résume le personnage dans son approche et ses qualités humaines.

Parmi vos coéquipiers à Anderlecht, y en a-t-il un en particulier qui vous donnait du fil à retordre à l’entraînement ou qui vous a marqué ?

Il y en a énormément. Je pourrais parler de la tranquillité et du professionnalisme de Filip De Wilde. Il était sobre, mais tellement efficace. Je pourrais évoquer beaucoup de mes coéquipiers : Degryse, le duo Koller-Radzinski, Bassegio, Scifo… Le but n’est pas de tous les citer, mais j’ai côtoyé énormément de grands joueurs… que je préfère avoir dans mon équipe que dans celle d’en face (ri res) .