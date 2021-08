Les marchés boursiers grimpent toujours

Analyse Patrick Van Campenhout

Les résultats d’entreprises cotées - et cette année, c’est sans doute plus de saison qu’à l’habitude - ont continué de pleuvoir ces derniers jours… Mais cette averse estivale a eu l’heur de porter un peu plus haut encore les cours de Bourse. Aux États-Unis comme en Europe, alors même que le monde n’est pas encore sorti des affres de la pandémie, nombre d’indices boursiers dépassent jour après jour leurs sommets historiques. À la Bourse de Bruxelles, ce n’est pas encore le cas de l’indice Bel 20, mais ce dernier ne tient pas compte des dividendes versés par les entreprises qui entrent dans sa composition. Il est toutefois revenu au-dessus de son niveau d’avant le début de la crise sanitaire. Et, rien que cette année, il a progressé de pratiquement 19 %, toujours sans prendre en compte les dividendes.

L’économie tourne rond

C’est que, si l’industrie a déjà repris son rythme de croisière, même avec les soucis de réalignement des chaînes d’approvisionnement, qu’une partie des services dématérialisés n’a jamais cessé de tourner, on voit revenir en force le secteur des services, la restauration, le tourisme, les transports, les loisirs. On l’a vu cette semaine aux États-Unis avec le rebond de l’indice ISM des services qui a bondi de 60,1 à 64,1, soit un niveau record depuis la création de l’indice en 1997. Vendredi après-midi, on attendait toutefois avec un peu d’inquiétude les chiffres des créations d’emplois aux États-Unis, mais, précisément, ils ont reflété l’évolution des indicateurs de tendance, et débouché sur un nouveau recul du chômage. Une bonne affaire pour la Bourse ? En réalité, pas vraiment. Les effets positifs de la politique de soutien de la Réserve fédérale américaine sur le marché de l’emploi ont rappelé aux observateurs que cette amélioration susciterait des questions sur le calendrier du retour à la normale en la matière. Dans la foulée, les taux d’intérêt à long terme, qui avaient reculé la semaine dernière, ont rebondi à 1,25 %, et le dollar s’est repris. En zone euro, où les indicateurs similaires ont aussi évolué à la hausse et où les ventes au détail continuent de progresser, on assiste à un redressement identique des taux longs, même s’ils restent proches de zéro.

Des chiffres insolents

Au niveau des entreprises, les résultats publiés restent globalement excellents. Plus de 85 % des résultats d’entreprises composant l’indice S&P 500 sont actuellement supérieurs aux attentes, ce qui est exceptionnel. Et, bien entendu, en forte hausse (+93 %) d’une année sur l’autre, marquée par la pandémie. En Europe, 64 % des chiffres des entreprises de l’indice Eurostoxx 600 sont meilleurs qu’attendu, jusqu’ici, avec une hausse moyenne des revenus de l’ordre de 74 %, surtout dans les valeurs industrielles. Dans beaucoup de secteurs, l’heure est aux relèvements des objectifs financiers annuels.

L’automobile inquiète, mais…

Les grands noms du secteur de l’automobile n’ont pas déçu ces derniers jours. À la Bourse de New York, toutefois, General Motors a vu ses résultats passer légèrement sous les attentes et, surtout, a averti du risque d’un ralentissement au second semestre, lié à la pénurie de semi-conducteurs. BMW a pour sa part aligné des chiffres enviables, en augmentant la part de ses ventes en Chine et en prévoyant une accélération de l’électrification de sa gamme. Mais ici aussi la pénurie de puces inquiète.

Cette situation complexe, liée à l’électrification, au recyclage des batteries et à l’équipement numérique des véhicules, a en revanche des répercussions positives sur des pans de l’industrie représentés en Bourse de Bruxelles. À commencer par les deux leaders hebdomadaires de l’indice Bel 20, Umicore (+7,50 %) et Melexis (+6,65 %), qui se situent respectivement dans le recyclage des métaux rares et dans la production de composants informatiques pour l’industrie automobile.

Par ailleurs, il faut retenir de la semaine écoulée les beaux résultats de KBC, ponctués par le retour des dividendes. ING n’a pas déçu non plus. Partout, les assureurs ont vu leurs résultats bondir, en dépit de la crise sanitaire et des événements météorologiques. Le géant Allianz a d’ailleurs revu ses estimations 2021 à la hausse. Qui s’en plaindra ?