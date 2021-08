L’exemplaire Arnaud Bodart prolonge au Standard

L’annonce a été faite ce vendredi matin. Arnaud Bodart, formé au club depuis sa plus tendre enfance, a prolongé son bail en bord de Meuse. Une récompense pour un garçon qui n’a jamais rien lâché depuis ses débuts. Cette prolongation, elle aurait pu survenir la saison dernière mais les négociations n’avaient pas abouti.

"Cela ne m’avait pas perturbé. Je suis un professionnel et quand on est sur le terrain, on doit faire abstraction de ça", assure le principal intéressé qui voit cette prolongation comme un signe de reconnaissance. "Je suis quelqu’un qui aime le travail et ce dernier paie. C’est une reconnaissance pour ce que je fais."

Du point de vue de son coach, Mbaye Leye, ce nouveau contrat n’est que justifié. "Depuis le début, je parle de leaders positifs et Arnaud, qui est mon vice-capitaine, en fait partie. J’ai beaucoup parlé avec lui. Il incarne les valeurs que nous prônons et il est un exemple pour tous les jeunes du centre de formation, un modèle. Ils ont besoin de voir ce que c’est d’être un professionnel, de voir comment il travaille. Arnaud est la personne parfaite pour montrer l’exemple. Au-delà de ses prestations, c’est avant tout un chouette gars que tout le monde a envie de côtoyer."

Prolongation de Raskin et Siquet ?

Cette valeur d’exemple, Arnaud Bodart la ressent et cela ne pèse pas sur ses épaules. "Je suis passé par là. J’ai donc envie d’aider, à mon échelle, les jeunes du club. Aujourd’hui, plus que jamais avec tout ce qu’on voit autour de nous, les inondations, les incendies, on ne peut pas être autocentré. Il faut être dans le partage. En tant que footballeur professionnel, on a une certaine notoriété, il serait bête de ne pas s’en servir à bon escient."

Du côté des supporters, on attend maintenant que Nicolas Raskin et Hugo Siquet imitent leur gardien. "Je ne gère pas leur carrière", sourit Bodart. "Mais ils ont le Standard en eux et ils feront le meilleur choix possible pour leur carrière et pour le Standard."

Cette prolongation, Arnaud Bodart aura à cœur de la fêter dignement ce dimanche à l’occasion de ce qui sera déjà son 90e match en Rouche. "On a bien débuté la compétition en proposant du bon jeu face à Genk et en allant chercher cette victoire sur le fil à Zulte. En face, on retrouvera une équipe qui sort d’un 0/6 mais cela ne veut rien dire. Souvenez-vous de Genk la saison dernière. Les Limbourgeois avaient loupé leur début de campagne et on sait tous comment cela s’est terminé."

K.S.