Messi en route vers le PSG pour remplacer Mbappé ?

Le discours de Mauricio Pochettino n’est pas vraiment énigmatique. Il suffit de lire entre les lignes pour comprendre que le PSG va désormais tout faire pour attirer Lionel Messi.

"Quand on parle de mercato, il est évident que tout peut se passer", a lancé ce vendredi l’entraîneur parisien, compatriote argentin de Messi. "Quand on parle de joueurs du calibre de Messi, on doit étudier une telle opportunité si elle peut se présenter à toi. Dans ce cas-ci, le club travaille. Si on a d’autres informations, on les communiquera. Comme pour tous les cas, on est en train d’analyser toutes les possibilités, et celle-ci en est une."

Une possibilité qui semble être la plus sérieuse pour le sextuple Ballon d’or qui voulait rester à Barcelone mais qui a dû se rendre à l’évidence mercredi. "Il voulait rester ; il n’est évidemment pas content", a confié le président du Barça Joan Laporta devant la presse ce vendredi matin. "Pour lui, c’est une situation qui lui impose de se confronter à la réalité."

Aujourd’hui, très rares sont les clubs qui peuvent proposer à l’Argentin des revenus suffisamment élevés et un projet sportif attractif pour un joueur de 34 ans qui fait encore partie des meilleurs du monde. Le PSG en est un, Manchester City en est un autre.

Mais les Citizens n’ont plus la tête tournée vers Messi, même si cela a été le cas par le passé. Le joueur aurait aimé retrouver son mentor Pep Guardiola, mais ce dernier a désormais d’autres priorités. La signature jeudi de Jack Grealish pour 117 millions d’euros en lui offrant le numéro 10 (le même que Messi au Barça) en est la preuve.

En revanche, tout porte désormais à croire que le PSG est déjà passé à l’attaque. Nicolò Schira, journaliste de Calcio Mercato, affirme quant à lui qu’un contrat de trois ans est en préparation, avec à la clef un salaire annuel de 50 millions d’euros. Dans le même temps, Neymar et Angel Di Maria, deux amis proches de Messi, s’occupent de le convaincre personnellement. De quoi donner raison à Neymar qui avait déclaré en décembre dernier : "Je veux rejouer avec Messi, c’est certain. C’est sûr, il faut qu’on le fasse l’année prochaine." Il faudra toutefois que le PSG parvienne à monter un sacré plan financier.

Simon Hamoir