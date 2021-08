Durant la présentation de cette biennale très justement intitulée "Nouvelles vagues ", Christophe Danthinne (directeur du centre culturel) et Emmanuel d’Autreppe (directeur artistique de l’événement avec Olivier Cornil et Lise Bruyneel) ont tenu à rappeler que les résultats de différentes animations du centre culturel durant ces deux dernières années sont exposés tout au long du parcours. Autant de traces du remarquable travail de ce centre culturel qui s’appellera désormais le Oyou. Ils ont également souligné l’engagement de la biennale auprès des jeunes photographes. Avec raison. On pointera particulièrement dans cette 10e édition la formidable installation d’Erika Meda dans la carrière Cuvelier de fragiles images imprimées sur pierre ainsi que le troublant travail de portrait et de paysage de Clyde Lepage dans sa région natale (1). Ceci sans oublier l’impressionnante série de photographies poétiques et sombres - sans noirceur aucune cependant - de Layla Saâd. Pour une part, des vues de la vie en squat dont l’impression sur bâche convient on ne peut mieux au tunnel de Rômont où elles sont disposées. Trois prometteuses découvertes sans aucun doute.

J-M Bo

(1) Travail édité pour l’occasion par Yellow Now sous l’intitulé "Paeza Sovni".