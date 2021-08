Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

"On ne se rend pas toujours compte de ce que l’athlète ressent"

Entretien David Lehaire Envoyé spécial à Tokyo

Dans la foulée d’un second sacre olympique qu’elle était allée chercher au courage et à la maturité, Nafissatou Thiam avait espéré dormir de nombreuses heures. "J’avais même pris un somnifère", dit-elle ce vendredi au Village olympique. Malheureusement, elle n’a pas trouvé le sommeil. Trop d’adrénaline, trop d’images plein la tête. "Tant pis, je me reposerai à mon retour en Belgique. J’ai encore quelques obligations à remplir ici."

Dont une rencontre avec la presse belge. Avant de monter sur la plus haute marche du podium et de recevoir la plus belle médaille, elle est donc revenue sur les larmes de la veille. Et l’énorme pression qu’elle a dû surmonter pour l’emporter.

À chaud, après votre victoire, vous nous disiez ne pas encore capter la portée de ce doublé historique. Un jour plus tard, est-ce le cas ?

Je suis toujours dans le même état, l’émotion en moins. J’ai peut-être un peu plus de recul (elle marque une pause)... En fait, je suis tellement fatiguée que c’est comme si je marchais dans un rêve. J’ai juste besoin de beaucoup de sommeil.

En vous voyant en larmes jeudi, on a eu l’impression que vous étiez malheureuse. Vous n’avez pas pris de plaisir ?

J’espère en profiter maintenant. Je ne veux pas penser à autre chose. J’ai conscience d’avoir réussi une belle performance dans un contexte pas facile. Dans les prochains jours, il y aura encore des obligations mais je compte mettre des limites à tout ça et faire les choses parce que j’en ai envie, pas parce que j’y suis obligée.

On a l’impression qu’un vrai poids est tombé de vos épaules avec cette victoire.

Un poids, je ne sais pas, je n’aime pas trop ce mot. De toute façon, la pression sera toujours là. Ce n’est pas parce que j’ai gagné une médaille qu’elle a disparu. Si elle est tombée de mes épaules, elle reviendra dès le prochain championnat.

C’est ça le plus difficile, arriver dans la peau de la favorite dont on attend monts et merveilles ?

Cela n’a pas toujours été aussi difficile. Avec le temps, j’arrive aussi à faire la part des choses. Si je ne veux pas faire telle ou telle obligation, je refuse. Pareil avec certains commentaires sur les réseaux sociaux ou dans la presse. J’ai encore lu qu’à 26 ans il n’était pas normal que je ne progresse pas. En fait, ce sont beaucoup d’idioties. Ces gens-là, je les bloque (sur les réseaux sociaux). Je n’ai pas à lire de telles imbécillités.

Sur le plan de la performance pure, êtes-vous contente de votre heptathlon ?

Oui, 6 791 points, ce n’est quand même pas rien. Puis, le but en championnat, c’est de gagner. Donc, même si je l’avais fait avec 6 500 points, j’aurais été contente. Je reste championne olympique, non ? Oui, j’aurais peut-être pu faire mieux. Mais il faut se montrer réaliste : je ne vais pas faire chaque fois 6 900, 7 000 points. Atteindre presque 6 800 points après une première journée aussi compliquée, ce n’est pas mal du tout. Je suis très fière de moi, de ma deuxième journée. J’ai eu des très bonnes sensations, surtout au 800 mètres, qui m’a paru tellement facile.

Dans tous les grands championnats, vous gagnez après avoir inversé la tendance le deuxième jour. Comment expliquez-vous cela ? Par votre force mentale ?

La longueur et le javelot sont des épreuves où je suis forte. Après, c’est vrai que je suis quelqu’un qui ne lâche rien. J’ai l’impression que, trop souvent, les gens se disent que, si je ne suis pas devant après deux épreuves, c’est terminé. Mais ils n’ont jamais fait d’heptathlon, ils ne savent pas comment ça marche. Tant que ce n’est pas fini, il faut se battre jusqu’au bout. J’ai travaillé tellement dur que je ne conçois pas de ne pas tout donner le jour de la compétition. Je n’aime pas parler de force mentale. On nous dit tout le temps qu’il faut être fort. C’est réducteur. C’est comme si nous n’avions pas le droit d’avoir des faiblesses parce que nous sommes sportifs de haut niveau. C’est beaucoup plus complexe que cela.

Faudrait-il plus se préoccuper de la santé mentale des sportifs de haut niveau ?

Oui. Je pense vraiment. On ne se rend pas toujours compte de ce que l’athlète ressent, ni à quel point il peut être affecté par ce qu’il entend. Il y a des situations où on est à la limite du harcèlement (sic), des groupes sur les réseaux sociaux ne sont là que pour faire mal aux athlètes. Je ne comprends pas le plaisir qu’il y a à faire mal, ni le fait que c’est accepté. Et dire que le sportif, parce qu’il est un grand champion, doit parvenir à faire fi de tout ça, c’est n’importe quoi.