Plus de 50 000 euros pour améliorer le cimetière

Nivelles compte six cimetières sur son territoire et le principal, situé en face de l’ancienne gendarmerie, compte à lui seul environ 7 000 tombes. Pour la Ville, vu le caractère sensible de ces lieux pour les familles des défunts qui y reposent, il faut à la fois gérer de manière volontariste et garder un nécessaire respect de ce qui existe.

Il y a quelques années, le petit cimetière entourant l’église de Bornival avait été entièrement réaménagé. Un dossier avait également été mis à l’étude pour le cimetière principal de Nivelles et il vient de connaître une avancée importante. Il y a quelques jours, le collège communal a attribué le marché pour procéder à plusieurs travaux d’aménagement.

L’aménagement d’une "parcelle des étoiles"

Il s’agira notamment d’améliorer l’aire de dispersion des cendres. Celle qui existe actuellement ne correspond pas vraiment à ce qu’on pourrait attendre, et n’est pas vraiment propice au recueillement.

"Le cimetière s’est développé au fil du temps sans vraiment un plan réfléchi, indique le bourgmestre Pierre Huart. Il fallait trouver des solutions, d’autant que le nombre de personnes qui recourent à la crémation est de plus en plus important."

Autre volet du chantier attribué par le collège, l’aménagement d’une "parcelle des étoiles" dans le cimetière aclot. Un nom délicat pour une aire qui sera en réalité réservée à l’inhumation des fœtus nés sans vie. Ce qui avait déjà été créé, à une plus petite échelle, au cimetière de Bornival.

La Ville a fait appel à une société spécialisée dans ce type de projets pour établir les plans. Et ce n’est pas non plus le personnel du service communal en charge des cimetières qui réalisera les travaux, ces ouvriers assurant plutôt au quotidien - et ce n’est pas le travail qui manque ! - les tâches liées à la gestion et à l’entretien des lieux.

Le marché a été attribué pour 53 408 euros, TVA comprise. La Ville ne bénéficie pas de subside pour ces travaux qui devraient être entamés au plus tard en juin 2022, pour que tout soit prêt à la Toussaint 2022.V.F.