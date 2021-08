Rentrée chargée à la bibliothèque

Leuze-en-Hainaut Prêt à domicile, atelier d’écriture et échanges autour des livres sont au menu.

La bibliothèque de Leuze prépare déjà activement la rentrée, avec de nombreuses activités prévues de septembre à décembre. Les lecteurs auront aussi accès à des services comme le prêt à domicile.

"Il est accessible aux habitants à mobilité réduite de la commune : personnes âgées, souffrant d’une maladie ou d’une incapacité de longue durée ou encore momentanément dans l’impossibilité de se déplacer", con fie Pauline Dehouck, la responsable.

Au niveau des activités, un atelier d’écriture sera organisé avec Michel Voiturier comme guide.

Pour les bébés aussi

Le cercle de lecture vous attend quant à lui pour des échanges, des discussions autour d’un livre lu en commun ou pour une rencontre avec un auteur.

Par ailleurs, des animations bébés seront aussi proposées. "Elles tournent autour des premières découvertes du livre, des jeux et des comptines", précise Pauline. Il y a des séances pour les bébés de 6 à 12 mois, pour les bébés de 12 à 24 mois et enfin pour les enfants de 2 à 3 ans. Et c’est gratuit.

De son côté, Frédéric Nève présentera une sélection de la rentrée littéraire 2021. Une brochure reprenant les différents titres sera remise à chaque participant. Rendez-vous le 9 novembre.

Enfin, avec À livre ouvert, les participants exploreront des textes qui font écho, qui font sens. "Des éveilleurs de conscience, guérisseurs, qui nous tiennent à cœur, assure Pauline Dehouck. Ces textes sont issus de divers genres et registres littéraires, classiques ou contemporains, tels que citations, chansons, romans, nouvelles, contes et poèmes."

L’activité est chapeautée par Maggy Leoncelli, animatrice d’ateliers de philosoVie, d’écriture et de bibliothérapie.

Pour les infos et inscriptions auprès de la bibliothèque (31, rue d’Ath) : 069 66 98 73 ou bibliotheque@leuze-en-hainaut.be.G.Dx