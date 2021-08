Cyclisme

Tour de Burgos

4e étape : 1. Juan Sebastian Molano (COL/UAE), les 149 km en 3 h 20 : 28 2. Jon Aberasturi (ESP/CJR) m.t. 3. Vincenzo Albanese (ITA/EOK) m.t. 4. Matteo Trentin (ITA/UAE) m.t. 5. Jordi Meeus (BEL/BOH) m.t. Classement général : 1. Romain Bardet (FRA/DSM) 15 h 05 : 06 2. Mikel Landa (ESP/BAH) à 0:45 3. David de la Cruz (ESP/UAE) à 01:00 4. Fabio Aru (ITA/QHU) m.t. 5. Mark Padun (UKR/BAH) 01:05…

Arctic Race of Norway

2e étape : 1. Martin Laas (EST) les 177,6 km en 3 h 56 : 14. 2. Alexander Kristoff (NOR) m.t. 3. Danny van Poppel (NED) m.t. 4. Rudy Barbier (FRA) m.t. 5. Manuel Penalver Aniorte (ESP) m.t.

Classement général : 1. Alexander Kristoff (NOR) 7 h 07 : 33. 2. Markus Hoelgaard (NOR) m.t. 3. Bryan Coquard (FRA) à 08. 4. Kristian Aasvold (NOR) à 09. 5. Samuele Battistella (ITA) à 10.

Football

Conference League : la Gantoise contrainte au partage

Menée 0-2 à la marqué face au FK Riga FS (RFS), la Gantoise a arraché le partage 2-2 lors du match aller du 3e tour de qualification de la Conference League jeudi. Darko Lemajic (11e) et Tomas Simkovic (28e) avaient donné l’avance aux Lettons tandis qu’Adewale Oladoye (52e) et Tarik Toussidali (77e) ont comblé le fossé.

Tennis

Washington - ATP

Huitièmes de finale : Lloyd Harris (AfS/n°14) bat Rafael Nadal (Esp/n°1) 6-4, 1-6, 6-4 Jenson Brooksby (USA) bat Felix Auger-Aliassime (Can/n°2) 6-3, 6-4 Jannik Sinner (Ita/n°5) bat Sebastian Korda (USA) 7-6 (7/3), 7-6 (7/3) Kei Nishikori (Jap) bat Cameron Norrie (G-B/n°7) 3-6, 6-3, 6-3 John Millman (USA/n°11) bat Reilly Opelka (USA/n°8) 6-3, 7-6 (7/4) Steve Johnson (USA) bat Ricardas Berankis (Lit) 6-2, 6-1 Denis Kudla (USA) bat Brandon Nakashima (USA) 3-6, 7-6 (7/3), 6-4 Mackenzie McDonald (USA) bat Ilya Ivashka (Blr) 6-4, 6-4

San José : Mertens s’en sort en trois sets

Elise Mertens s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 500 de San Jose. Mertens, 17e joueuse mondiale, a battu la Française Kristina Mladenovic (WTA 60) au deuxième tour (huitième de finale) en trois sets - 6-2, 4-6, 6-4 - et 2 h 40 de jeu.

8es de finale : Yulia Putintseva (Kaz/n°8) bat Alja Tomljanovic (Aus) 3-6, 7-5, 6-3 ; Elise Mertens (n°1) bat Kristina Mladenovic (Fra) 6-2, 4-6, 6-4 ; Elena Rybakina (Kaz/n°2) bat Claire Liu (USA) 2-6, 6-0, 6-2 ; Danielle Collins (USA/n°7) bat Sloane Stephens (USA) 3-6, 6-4, 6-3.

Cluj - WTA - 2 046 340 $

Quarts de finale : Mayar Sherif (Egy) bat Kristina Kucova (Svq/n°8) 6-3, 6-1 Mihaela Buzarnescu (Rou) bat Kristyna Pliskova (Tch) 7-5, 6-3