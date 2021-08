Résultats et programme

résultats vendredi

Les Belges

ATHLÉTISME

4X400 m (m) - 2e série : 3. BELGIQUE 2:59.37 Q

CYCLISME SUR PISTE

Madison (d) - Finale : 10. JOLIEN D’HOORE/LOTTE KOPECKY -18 pts

ÉQUITATION

Saut d’obstacles - Compétition par équipes - Qualification : 2. BELGIQUE - JÉRÔME GUÉRY (Quel Homme de Hus), GRÉGORY WATHELET (Nevados S), PIETER DEVOS (Claire Z) 253.09 (4) Q

GOLF

3e tour (d) : 34. MANON DE ROEY -1 (212)

Les podiums

ATHLÉTISME

5 000 m (m) : 1. Joshua Cheptegei (UGA) 12:58.15 ; 2. Mohammed Ahmed (Can) 12:58.61 ; 3. Paul Chelimo (USA) 12:59.05

50 km marche (m) : 1. Dawid Tomala (Pol) 3:50:08 ; 2. Jonathan Hilbert (All) 3:50:44 ; 3. Evan Dunfee (Can) 3:50:59

Relais 4x100 m (m) : 1. Italie 37.50 (RN) (Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu, Filippo Tortu), 2. Grande-Bretagne 37.51 (Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake), 3. Canada 37.70 (Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney, Andre De Grasse)

400 m (d) : 1. Shaunae Miller-Uibo (Bah) 48.36 (RC) ; 2. Marileidy Paulino (Dom) 49.20 (RN) ; 3. Allyson Felix (USA) 49.46

1 500 m (d) : 1. Faith Kipyegon (Ken) 3:53.11 (RO) ; 2. Laura Muir (GB) 3:54.50 (RN) ; 3. Sifan Hassan (P-B) 3:55.86

20 km marche (d) : 1. Antonella Palmisano (Ita) 1:29:12 ; 2. Sandra Lorena Arenas (Col) 1:29:37 ; 3. Liu Hong (Chn) 1:29:57

Relais 4x100 m (d) : 1. Jamaïque 41.02 (RN) ((Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Sherick Jackson) ; 2. États-Unis 41.45 (Javainne Oliver, Teahna Daniels, Jenna Prandini, Gabrielle Thomas) ; 3. Grande-Bretagne 41.88 (Asha Philip, Imani Lansiquot, Dina Asher-Smith, Daryll Neita)

Javelot (d) : 1. Liu Shiying (Chn) 66,34 m ; 2. Maria Andrejczyk (Pol) 64,61 ; 3. Kelsey-Lee Barber (Aus) 64,56

BEACH-VOLLEY

Dames : 1. États-Unis (April Ross, Alexandra Klineman), 2. Australie (Mariafe Artacho, Taliqua Clancy), 3. Suisse (Anouk Verge-Depre, Joana Heidrich)

BOXE

Lourds (91 kg) (m) : 1. Julio La Cruz (Cub), 2. Muslim Gadzhimagomedov (Rus)

CYCLISME SUR PISTE

Vitesse messieurs : 1. Harrie Lavreysen (P-B), 2. Jeffrey Hoogland (P-B), 3. Jack Carlin (G-B)

Madison dames : 1. Grande-Bretagne (Katie Archibald, Laura Kenny), 2. Danemark (Amalie Dideriksen, Julie Leth), 3. Russie (Gulnaz Khatuntseva, Mariia Novolodskaia)

ESCALADE

Épreuve combinée (d) : 1. Janja Garnbret (Slo), 2. Miho Nonaka (Jap), 3. Akiyo Noguchi (Jap)

FOOTBALL

Dames : 1. Canada, 2. Suède, 3. USA

HOCKEY SUR GAZON

Dames : 1. Pays-Bas, 2. Argentine, 3. Grande-Bretagne.

KARATÉ

Kata (m) : 1. Ryo Kiyuna (Jap), 2. Damian Quintero (Esp), 3. Ariel Torres Gutierrez (USA) et Ali Sofuoglu (Tur)

Kumite -75 kg (m) : 1. Luigi Busa (Ita), 2. Rafael Aghayev (Aze), 3. Karoly Gabor Harspataki (Hon) et Stanislav Horuna (Ukr)

Kumite -61 kg (d) : 1. Jovana Prekovic (Ser), 2. Yin Xiaoyan (Chi), 3. Giana Lotfy (Egy) et Merve Coban (Tur)

LUTTE

Lutte libre (74 kg) (m) : 1. Zaurbek Sidakov (Rus), 2. Mahamedkhabib Kadzimahamedau (Blr), 3. Kyle Douglas Dake (USA) et Bekzod Abdurakhmonov (Uzb)

Lutte libre (125 kg) (m) : 1. Gable Dan Steveson (USA), 2. Geno Petriashvili (Geo), 3. Amir Hossein Zare (Iri) et Taha Akgul (Tur)

Lutte libre (53 kg) (d) : 1. Mayu Mukaida (Jap), 2. Pang Qianyu (Chi), 3. Vanesa Kaladzinskaya (Blr) et Bolortuya Bat Ochir (Mon)

PENTATHLON MODERNE

Épreuve individuelle (d) : 1. Kate French (G-B), 2. Laura Asadauskaite (Lit), 3. Sarolta Kovacs (Hon)

TENNIS DE TABLE

Par équipes (m) : 1. Chine (Xu Xin, Ma Long, Fan Zhendong), 2. Allemagne (Patrick Franziska, Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov), 3. Japon (Jun Mizutani, Tomokazu Harimoto, Koki Niwa).

Programme samedi

Les Belges en action

ATHLÉTISME 00h00-03h15 Marathon (d) - Finale : HANNA VERBRUGGEN, MIEKE GORISSEN

14h30 4X400 m (d) - Finale : BELGIQUE

14h50 4X400 m (m) - Finale : BELGIQUE

CYCLISME SUR PISTE 09h55-10h55 Madison (m) - Finale : KENNY DE KETELE/ROBBE GHYS

ÉQUITATION

12h00-14h05 Saut d’obstacles - Compétition par équipes - Finale : BELGIQUE - JÉRÔME GUÉRY (Quel Homme de Hus), GRÉGORY WATHELET (Nevados S), PIETER DEVOS (Claire Z)

GOLF 0h30-09h00 4e tour - Finale (d) : MANON DE ROEY

Les finales

ATHLÉTISME 00h00 Marathon (d) 12h35 Hauteur (d) 12h45 10 000 m (d) 13h00 Javelot (m) 13h40 1 500 m (m) 14h30 Relais 4x400 m (d) 14h50 Relais 4x400 m (m)

BASEBALL 12h00 Japon - USA

Basket-ball 04h30 USA - France (m)

Beach-volley 04h30 Norvège - Russie (m)

BOXE

07h00 Mouche (52 kg) (m) 07h15 Mouche (51 kg) (d) 07h45 Moyens (75 kg) (m) 08h15 Mi-moyens (69 kg) (d)

CANOË-KAYAK - LIGNE 04h30 C2 - 500 m (d) 04h53 C1 - 1 000 m (m) 05h19 K4 - 500 m (d) 05h37 K4 - 500 m (m)

CYCLISME SUR PISTE 09h55 Madison (m)

ÉQUITATION 12h00 Saut d’obstacles par équipes

FOOTBALL 13h30 Brésil - Espagne (m)

Golf 00h30 Individuel (d) 4e/dernier tour

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 10h04 Concours multiple individuel (d)

HANDBALL 14h00 France - Danemark (m)

KARATÉ 07h00 Kumite +61 kg (d) 09h50 Kumite +75 kg (m)

Natation synchronisée 12h30 Ballet (d)

PLONGEON 08h00 Haut vol (m)

VOLLEY-BALL 14h15 Russie - France (m)

WATER-POLO 09h30 USA - Espagne (d)

progr. dimanche

Les Belges en action

ATHLÉTISME

00h00-02h45 Marathon (m) - Finale : BASHIR ABDI, KOEN NAERT, DIETER KERSTEN

CYCLISME SUR PISTE

03h00-05h55 Omnium (dames) LOTTE KOPECKY avec 03h00-03h20 course scratch (1/4) ; 03h45-04h05 course tempo (2/4) ; 04h25-04h45 course à élimination (3/4) ; 05h25-05h55 course aux points (4/4)

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

13h00-15h30 LA DÉLÉGATION BELGE ENCORE À TOKYO

Les finales

ATHLÉTISME

00h00 Marathon (m)

BASKET-BALL

04h30 États-Unis - Japon (d)

BOXE

07h00 Légers (60kg) (d)

07h15 Légers (63 kg) (m)

07h45 Moyens (75 kg) (d)

08h15 Super-lourds (+91kg) (m)

CYCLISME SUR PISTE

05h00 Keirin (m)

05h05 Vitesse (d)

05h25 Course aux points (d)

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

04h50 Concours par ensembles

HANDBALL

08h00 France - Russie (d)

VOLLEY-BALL

06h30 États-Unis - Brésil (d)

WATER-POLO

09h30 Grèce - Serbie (m)