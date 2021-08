Série d’été (1/4)

Castor, loutre, loup, lynx… En Région wallonne, ces animaux sauvages avaient disparu ou frôlé la disparition… À présent, ces espèces reprennent du poil de la bête, et on enregistre déjà leur retour ou on s’attend à une recolonisation (naturelle) très prochaine. Comment leur arrivée se gère-t-elle et comment favoriser une cohabitation harmonieuse avec l’être humain ? Réponse à travers quatre reportages en Wallonie.

Prochain épisode : La loutre, le samedi 14 août.