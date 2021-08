Subsides refusés pour La Valette : l’avenir du théâtre est en danger

Mauvaise nouvelle pour la culture à Ittre : véritable institution, l’avenir du Théâtre La Valette est en grand danger. En cause : le refus de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’octroyer un subside de 125 000 euros. "C’est pourtant une subvention ridicule, à peine le tiers de ce qui est octroyé à Bruxelles", peste Michel Wright, le directeur du théâtre ittrois.

Une décision qui remet en péril l’avenir de ce pôle culturel ittrois qui rayonne bien au-delà des frontières de la commune. "C’est désespérant car des efforts ont été réalisés. Il va falloir trouver une solution car sans cette subvention je vois mal comment le théâtre pourrait subsister." Un refus de subvention qui s’explique de manière plutôt étonnante pour Michel Wright. "Les justifications sont confuses et contradictoires, lance-t-il. Nous remplissons bien les conditions mais on nous dit aussi qu’on ne prend pas assez d’acteurs et d’auteurs qui ne sont pas connus. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes à Ittre, pas à Bruxelles. Il faut programmer des pièces qui attirent les spectateurs. Il nous faut des têtes d’affiche. Néanmoins, nous sommes dans une politique d’ouverture et de création. Nous accueillons des jeunes artistes émergents tout en tenant compte des spécificités de La Valette."

En activité depuis une trentaine d’années, le théâtre est à l’aube de jours compliqués, voire d’une disparition si aucune alternative n’est trouvée. "Notre programmation tient d’octobre à janvier. Comme nous étions dans l’incertitude, nous avions programmé une demi-saison. Nous allons essayer de tenir le coup avec la trésorerie que cela générera mais nous aurons besoin de soutien. À l’heure actuelle, je suis très inquiet pour l’avenir de La Valette", conclut Michel Wright, qui précise qu’il pourra tenir le coup jusqu’en janvier 2022.

Un recours possible

Le dossier est actuellement entre les mains de la ministre de la Culture Bénédicte Linard. On se souvient que par le passé Alda Greoli, alors en place, était passée outre l’avis de la commission, octroyant un subside au théâtre. La nouvelle ministre de la Culture en fera-t-elle autant ? "Depuis le début de la législature, la ministre de la Culture se base, pour prendre sa décision, sur les avis rendus par les commissions chargées d’examiner les dossiers, explique -t-on au sein de son cabinet. Dans ce cas-ci, la commission des arts vivants a remis un avis négatif, mettant en avant la nécessité de réfléchir davantage le projet afin de faire de ce théâtre un lieu d’ouverture tant pour les artistes que pour les habitants des environs, mais tout en insistant sur l’atout que représente ce théâtre pour la population d’Ittre et du Brabant wallon."

Le cabinet de la ministre précise également que des contacts ont été pris et confirme que plusieurs subventions, dont des aides d’urgence pour faire face à la crise sanitaire, ont été accordées. "Nous allons poursuivre l’accompagnement du Théâtre La Valette dans la perspective du développement de son projet et d’un soutien à son fonctionnement pour les années à venir. Une réflexion sera menée dès la rentrée à ce sujet avec le cabinet, en vue d’un nouveau dépôt de demande de soutien. Par ailleurs, un recours face à la décision prise par la commission reste possible via la Chambre de recours." J.Br.