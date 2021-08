Un prof formidable

Il s’appelle Maxime Burette, il a 34 ans et est père de trois enfants… mais il est aussi professeur d’éducation physique à l’école de Saint-Roch Theux. Et ce samedi il a décidé d’atteindre les 9 000 mètres de dénivelé positif à vélo, en répétant une cinquantaine de fois la côte de Roche-à-Frêne… Pourquoi pareil effort ? Pour son école ! Comme de nombreux établissements situés en bord de rivière, en effet, l’école de Saint-Roch Theux a été fortement impactée par les inondations et, ici, la réouverture en septembre dépend de nombreux bénévoles venus déblayer. C’est la raison pour laquelle le professeur a décidé de se lancer ce défi, en invitant le public à verser un don sur le numéro de compte BE62 7420 4410 8561 avec en commentaire "Don Everesting for Saint Roch"… Après cela, on n’osera plus dire que les professeurs ont trop de congés !

M.Be.