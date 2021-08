Une 27e finale. Et l’apothéose ?

Les rendez-vous se suivent et, grâce à l’équipe des Belgian Tornados, ils se ressemblent… heureusement pour notre pays ! Le relais 4x400 m masculin va, en effet, vivre sa quatrième finale olympique consécutive, ce samedi à Tokyo, où une troisième place lors de la deuxième série (2.59.37) a permis à Alexander Doom (45.3), Jonathan Sacoor (44.1), Dylan Borlée (44.46) et Jonathan Borlée (45.43) de se qualifier. Et ce en dépit d’une blessure de notre dernier relayeur, qui, alors qu’il était en tête, a tenu bon, au mépris de la douleur, pour préserver l’essentiel : une place en finale.

Un sacrifice rentable

"Un sacrifice ? Je ne sais pas, mais ça en valait la peine puisqu’on s’est qualifiés", lance Jonathan Borlée, qui aura décidément été malchanceux tout au long de cette année, lui qui n’a disputé que trois courses en 2021. "Aux 200 m, je savais que mon ischio partait (NdlR : il souffre d’une grosse élongation) et il fallait que je m’accroche. C’est dommage parce que, si je cours jusqu’au bout, on gagne la série."

"Et on bat même peut-être le record de Belgique ! complète Dylan Borlée, qui avait lui-même quelques tensions musculaires ces derniers jours. Franchement, quel guerrier, Jonathan ! Chapeau à lui. Ses Jeux sont terminés mais de quelle manière ! Je sens toute l’équipe très soudée, on a fait une très belle course, il faut continuer comme ça. On doit utiliser la blessure de Jo pour renforcer encore notre cohésion, pour nous battre les uns pour les autres et même pour ceux, comme Robin (Vanderbemden) et Julien (Watrin), qui sont toujours là à nous soutenir. Ça va aller très vite mais on peut gagner deux secondes en finale, j’en suis persuadé. D’autant qu’on a préservé Kévin…"

Le tueur de l’équipe, qui avait "besoin d’un jour supplémentaire pour être vraiment fit", précise Jonathan, remplacera son frère jumeau en finale. Et sa présence entousiasme vraiment beaucoup Jonathan Sacoor. "On le connaît, Kévin reste Kévin. Dans une finale olympique, il est capable de décrocher tout le monde. Il peut nous apporter des petits pourcents supplémentaires", souligne le Brabançon, qui a vite changé d’état d’esprit après son élimination en demi-finales du 400 m sans avoir pu y prouver sa valeur. "On désire tellement cette médaille ! Pour nous et surtout pour l’équipe. On va faire quelque chose de fantastique, j’en suis convaincu. Depuis notre médaille de bronze mondiale en 2019, on sait qu’on fait partie des meilleures équipes au monde. On a confiance."

"Une médaille plus que jouable"

"La médaille est plus que jouable", appuie Jonathan Borlée, qui précise que le fait que la Belgique possède le huitième chrono des finalistes n’est pas une statistique pertinente vu les circonstances.

Les Belges ayant hérité du couloir 9, ils n’auront d’autre choix que de se concentrer sur leur propre course. À charge pour Alexander Doom, sans doute aligné à nouveau en tant que premier relayeur, d’abandonner ses dernières forces dans cette finale où l’on retrouve aussi les États-Unis, la Jamaïque, Trinité-et-Tobago, le Botswana, la Pologne, les Pays-Bas et l’Italie.

En principe, il s’agira de la dernière finale olympique de Kévin et Jonathan Borlée et donc de leur dernière chance de monter sur le podium des JO. En principe…

L.M.