Une boîte pour aider les seniors

Brunehaut Senior Focus, pour les plus de 65 ans.

Le Plan de cohésion sociale de Brunehaut s’est mis lui aussi à l’heure de Senior Focus. Pour rappel, cette boîte, à placer de préférence dans le frigo, est destinée aux personnes de plus de 65 ans. Dans cette boîte doivent être indiqués tous les renseignements permettant d’en savoir plus sur la personne en cas d’intervention des services de secours. Par exemple ses antécédents médicaux, les médicaments qu’elle prend, ses autres habitudes…

"Le projet a été lancé en 2019 mais la distribution a été stoppée avec le Covid, indique Jordan Delcambe, responsable du PCS de Brunehaut. Nous avons repris les distributions à domicile pour les personnes de plus de 78 ans depuis juin, tandis que les personnes de 65 ans et plus ont la possibilité de venir chercher la boîte directement dans nos locaux, au niveau de l’administration communale à Bléharies."

La promotion de cette action a été menée sur les réseaux sociaux, notamment via la page Facebook du Plan de cohésion sociale. "Il y a 1507 habitants sur 8152 qui ont plus de 65 ans, soit 18,5 % de la population brunehautoise. Nous allons aussi distribuer des affiches auprès des médecins et des pharmaciens, précise Jordan Delcambe. Pour le reste, les personnes qui souhaitent recevoir la boîte peuvent prendre rendez-vous."

Il est aussi possible de se rendre dans les locaux du Plan de cohésion sociale le lundi et le jeudi toute la journée ainsi que le mercredi matin. Infos au 0470/23 97 28 ou via jordan.delcambe@commune-brunehaut.be.G.Dx